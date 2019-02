Der Berliner Schauspieler Daniel Fehlow verlässt nach 22 Jahren die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Der 43-Jährige will sich mit seiner Partnerin Jessica Ginkel und ihren gemeinsamen zwei Kindern eine Auszeit nehmen. Ginkel, ebenfalls in Berlin geboren, ist selbst Schauspielerin in der Serie "Der Lehrer" und teilte ihren Abschied vor zwei Tagen auf ihrem Instagram-Account mit.

Bereits am Freitag, 8. März, wird Fehlow das letzte Mal im Fernsehen zu sehen sein. Gedreht wurde die Folge in den Filmstudios Babelsberg in Potsdam bereits vor einigen Wochen. Seine GZSZ-Rolle Leon Moreno soll darin einen unerwarteten Anruf auf den USA bekommen haben. Sein älterer Sohn Vince soll dort einen schweren Motorradunfall erlitten haben und braucht nun Hilfe. Moreno und sein Sohn Oskar eilen in der Folge deshalb sofort zum Flughafen und reisen nach Los Angeles. Wann er nach Berlin - wo die Soap spielt - zurückkehren wird, ist bisher nicht bekannt.