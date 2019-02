Immerhin hatte „die beste Band der Welt“ 2018 ihr Comeback verkündet. Immerhin haben sie bei einem Beatsteaks-Konzert vergangenen Sommer einen Überraschungsauftritt hingelegt. Und immerhin spielen sie in diesem Jahr bei den großen Festivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“.

Aberdeen, einer entzückenden Stadt im Nordosten von Schottland, haben Bela, Farin und Rod ein ganzes Album gewidmet. Kein Wunder! So wäre unsere Welt nicht dieselbe ohne Aberdeen: In diesem 220.000 Einwohner-Städtchen wurde der selbstklebende Briefumschlag erfunden. So ist es auch ein Brief, den Farin 1993 an Bela schreibt. Die Band hatte sich 1988 getrennt, Farin schlug ein Comeback vor, zu dem es schließlich kam. Allein wegen des Briefes.