Feierabend. Endlich raus aus dem Büro. Rein in die volle, stinkige U-Bahn. Wenn die Wunschstation angesagt wird, nichts wie raus aus dem Tunnel und an die frische Luft. Ursula Müller macht es anders. Sie verbringt gerne ein bisschen mehr Zeit auf Berlins U-Bahnhöfen. Als Kuratorin der Ausstellung "Underground Architecture" in der Berlinischen Galerie in Berlin Kreuzberg musste sie das auch.

In der Schau wird die Geschichte der Berliner Metrostationen zwischen 1953 und 1994 erzählt - wie etwa der in der Turmstraße in Moabit. Dort wurde mit einem bewusst schlichten klaren Stil in der Nachkriegszeit "eine Grenze zur Nazi-Architektur" gezogen, sagt Kuratorin Müller rbb|24.



Genauso war es auch im Osten. Nach dem Mauerbau hielt man in Ostberlin an der Schichtheit fest, allerdings aus anderen Motiven: Die DDR wollte sich bewusst von architektonischen Strömungen aus den USA und England abgrenzen.



Während die Haltestellen der U5 in Richtung Hönow in ihrer einheitlichen, schlichten Bauweise auch bis in die 1980er Jahre gebaut wurden, entstanden im Westen poparchitektonische, bunte Stationen wie am Richard-Wagner-Platz in den 1970er Jahren. Und später regelrecht opulente Designs wie am U-Bahnhof Rathaus Spandau in den 80ern.