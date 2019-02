ZB Audio: Inforadio | 22.02.2019 | Interview mit Autor Marc Elsberg | Bild: ZB

Interview | "Blackout"-Autor Marc Elsberg - "Ein Stromausfall kann sehr schnell sehr unangenehm werden"

23.02.19 | 10:29 Uhr

Etwa 30.000 Berliner Haushalte hatten in dieser Woche mehr als 30 Stunden lang keinen Strom. Noch heftiger trifft es die Menschen im Roman "Blackout" von Marc Elsberg. Der Autor war nun in Berlin. Er erzählt, wie er die Ereignisse von Köpenick erlebt hat.



Ein massiver Stromausfall lässt die europäischen Netze zusammenbrechen. Es brechen Chaos, Gewalt und Seuchen aus - unter anderem in Berlin. Das ist das Szenario des preisgekrönten Bestseller-Krimis "Blackout - Morgen ist es zu spät" von Marc Elsberg. Ganz so schlimm ist es in Berlin-Köpenick diese Woche nicht gekommen. Trotzdem hat der Stromausfall gezeigt, wie wenig geht, wenn einfach nur der Strom ausfällt.



rbb: Herr Elsberg, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von dem Stromausfall in Köpenick hörten? Marc Elsberg: Ich war zu dem Zeitpunkt selbst in Berlin und habe mir gedacht, Oha! Aber es war ja recht schnell klar, dass nur Köpenick betroffen war. Mich interessiert dabei als erstes, wie es den Leuten dort geht. Aber man muss letztlich sagen, wenn das so ein überschaubares Gebiet ist, ist so eine Situation immer beherrschbar. Wie man jetzt ja auch in Berlin gesehen hat.



Das Szenario in Ihrem Buch ist nur bedingt vergleichbar mit der Situation in Köpenick, wo Bauarbeiter wichtige Stromkabel versehentlich zerstörten. In Ihrem Buch war es ein terroristischer Hackerangriff auf das Stromnetz. Dennoch: Wo sehen Sie Parallelen? Die Parallelen liegen in den Erfahrungen der Menschen, die man in den ersten Stunden macht. Die sind durchaus zum Teil gleich. Es fällt sehr viel aus, was man fürs tägliche Leben braucht, angefangen bei der Kommunikation, im schlimmsten Fall sogar Mobilfunknetz und Festnetz, was natürlich unangenehm ist. Wobei das bei regionalen Ausfällen auch oft nicht der Fall ist: Ich habe zufällig jemanden gesprochen, der in Köpenick wohnt. Der hat erzählt, dass bei ihm Gas und Wasser weiterhin da gewesen sind - das unterscheidet sich klar von einem großflächigen Ausfall. Da wäre das überall weg. Was natürlich ähnlich sein kann ist, dass der öffentliche Nahverkehr wie die U-Bahn dann plötzlich nicht mehr fährt, Fahrstühle fallen aus, Supermärkte müssen geschlossen bleiben, der Bankautomat funktioniert nicht mehr.



Kann so ein Unfall-Blackout ein Warnsignal sein, damit wir Menschen, aber auch die Behörden, sich besser auf solche Ausnahmesituationen einstellen? Welche Lehren müssen wir aus Köpenick ziehen? Die Folgen sind überall ähnlich - ob das Berlin ist, Hamburg, Stuttgart, München oder Frankfurt. Man kann sagen, dass wir für solche Vorkommnisse gut gerüstet sind. Da greifen die Pläne, die dafür vorgesehen sind. Es zeigt uns aber auch, wenn so etwas eskalieren würde, wenn also ein größerer Bereich betroffen wäre, dass es dann sehr schnell sehr unangenehm werden würde. Den ersten Abend setze ich mich vielleicht noch bei Kerzenlicht hin und spiele ein Brettspiel statt fernzusehen, am zweiten Abend wird das schon unangenehmer. Wenn die Klospülung nicht mehr funktioniert oder ich mit meiner vierköpfigen Familie im siebten Stock wohne und den Aufzug nicht nutzen kann.

Ihr Buch soll den Chef der Bundesnetzagentur dazu veranlasst haben, sich mit der Sicherheit der Stromnetze zu beschäftigen. Es habe ihm die Augen geöffnet. Wieviel Vertrauen haben Sie in die Behörden, wenn ein Krimiautor einen solchen Denkanstoß liefert?

Ich habe trotzdem hohes Vertrauen. Denn es entstand gleichzeitig zu meiner Buchrecherche eine Studie des Bundestags zu diesem Thema. Ich habe während meiner Recherche und nach Erscheinen meines Buches viele Leute kennengelernt, die sich sehr intensiv mit solchen Szenarien auseinandergesetzt haben und sich durchaus ihre Gedanken machen. Das hat seit Erscheinen des Buches und natürlich durch die Energiewende-Diskussion in den letzten Jahren in Deutschland auch noch stark zugenommen.



Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Alexander Schmidt-Hirschfelder, Inforadio



