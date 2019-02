Das Barberini-Museum in Potsdam präsentiert in seiner nächsten Ausstellung 136 Arbeiten aus dem Spätwerk des Künstlers Pablo Picasso (1881-1973). Obwohl Picasso als Erneuerer der Kunst im 20. Jahrhundert gelte und in Malerei, Skulptur, Grafik und Keramik neue Maßstäbe gesetzt habe, seien die Werke aus den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens weniger bekannt, teilte das Museum am Dienstag in Potsdam mit.