rbb|24: Herr Klemke, wie sind Sie und der Verein "berlinHistory" auf die Idee zu dieser App gekommen?

Rainer E. Klemke: Wir haben 2012 eine App über die frühere Haftanstalt Rummelsburg veröffentlicht. Damit konnten wir zeigen, was da in den verschiedenen zeitlichen Ebenen passiert ist, mit QR-Codes, einem Audioguide-Rundgang, Fotos. Das ist gut angekommen und war "State of the art". Da haben wir gesagt: Jetzt machen wir so etwas für ganz Berlin. Daran sitzen wir seit gut zwei Jahren - wir freuen uns, dass wir die App jetzt ins Netz bringen können. Man muss mit der Zeit gehen, wir wollen ja auch junge Leute erreichen, die in dieser Hashtag-Kultur verfangen sind: Nur die Themen zu bekommen, die sie eingegeben haben. Wir wollen überraschen.

Was können Sie jetzt anbieten, was Sie damals nicht konnten?

Wir haben viel mehr Elemente: Biografien, Zeitzeugen-Interviews, Tonaufnahmen, historische Karten, Fotogalerien, Vergleichsbilder zwischen damals und heute. Wir haben Tools entwickelt, die die Geschichte lebendiger machen und den Zugang von vielen Seiten ermöglichen. Uns geht es vor allen Dingen darum, dass man per Zufall auf Themen stößt, von denen man gar nicht wusste, dass sie einen interessieren. Das richtet sich nicht nur an Touristen, sondern auch besonders an Berliner: Sie sollen durch einen Kiez gehen und sagen können: "Was war denn hier eigentlich? Ach guck mal, gegenüber hat Albert Einstein gewohnt, interessant!"