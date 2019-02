imago/POP-EYE/Jon App Inforadio | 01.02.2019 | Jakob Bauer | Bild: imago/POP-EYE/Jon App

Konzertkritik | Laing im Astra - Sympathisch überladen

01.02.19 | 08:15 Uhr

Ihren größten Hit hatten Laing 2012 mit "Morgens immer Müde". Doch erst 2018 brachten sich die Berliner mit "Fotogena" wieder so richtig ins Gespräch. Am Donnerstagabend zeigen sie die perfekt choreographierte Show im ausverkauften Astra. Von Jakob Bauer

Berlin liebt Laing, soviel ist schon vor dem Konzert klar. Denn obwohl die Gruppe um Leadsängerin Nicola Rost sich in den letzten Jahren eher rar gemacht hat, ist das Astra rappelvoll. Das Konzert musste sogar aus dem deutlichen kleineren Columbia-Theater hierher verlegt werden. Und auch so viel ist klar: Laing sind eine Art Familienband. Ein Querschnitt durch die Berliner Bevölkerung ist am Start, Hipster und Normalos, Frauen und Männer, Eltern mit Kindern und Paare in ihren 50ern. Sie alle jubeln, als die drei Sängerinnen, eine Tänzerin und ihr Schlagzeuger um kurz nach Neun die Bühne betreten.

"Morgens immer müde" - der große Laing-Hit aus dem Jahr 2012 auf YouTube

Ein generationenübergreifender Erfolg

Was macht Laing zu so einem generationenübergreifenden Erfolg? Da ist zum einen die Show. Von der ausschweifenden Ausstattung bis hin zur perfekten Choreographie ist alles dabei. Ein Lametta-Vorhang glitzert silbern hinter der Bühne und an den Mikrofonständern sind Schreibtischlampen montiert, die in mal rhythmisch strahlen, mal atmosphärische Lichttüpfel im sonstigen Dunkel sind. Die Sängerinnen wechseln regelmäßig ihr Outfit, aus Regenjacken werden weite, unförmige Mäntel unter denen enge Glitzerkleidern versteckt sind. Sie tanzen synchron, während sie ohne Anstrengung die dreistimmigen Kompositionen von Nicola Rost vortragen: Disco-Electro-Soul-Funk-Pop mit 80er-Anleihen, in deutscher Sprache und mit viel Leidenschaft für Wortspiele und Metaphern, Liebes- und Alltagsthemen.

Die Live-Band fehlt

Eine perfekte, leichte, unterhaltsame Show die nur einen kleinen Minuspunkt hat: Die emotionalen Ausdrucksmittel einer Band, die sich dafür entscheidet, ihren Bühnenauftritt so durchzuplanen, sind schon stark eingeschränkt. Raum für Spontaneität bleibt so anfangs wenig und außerdem fehlt einfach ein bisschen der Wumms. Einzig Schlagzeug und Gesang sind live, der Rest kommt aus der Konserve. Die drückt aber nicht so richtig, es fehlt an Dynamik und während mit dem mehrstimmigen Gesang alles prima ist, gibt es instrumental nur wenige Höhepunkte. Es ist eine ästhetische Entscheidung von Laing, den Fokus rein auf die drei tanzenden Sängerinnen zu legen - trotzdem fehlt rein akustisch einfach die Live-Band. In der Mitte der Show ändert sich das allerdings.

Nicola Rost setzt sich alleine an das Keyboard, erzählt Geschichten von der Tour und wird warm mit dem Publikum ihrer Heimatstadt. Ursympathisch ist es, wie sie über ein kaputtes Pedal und ihre Pianokünste flucht und trotzdem ein paar minimalistische Pop-Kleinode zustande bringt. Der Knoten platzt und die freundschaftliche Stimmung hält bis zum Ende des Konzerts. Die anfangs noch etwas artifiziellen Choreographien wirken jetzt leichter und natürlicher oder werden einfach mit einem beeindruckenden Roboter-Tanz auf die Spitze getrieben.

Lautstärkeprobleme

Alles in allem ist der Abend aber dennoch etwas überladen. Die vielen Kostümwechsel, Zwischenspiele, und Auf- und Abgänge schaden einer stringenten Dramaturgie. Das Publikum ist teilweise sehr unaufmerksam. Als Nicola Rost in einer Umbaupause eine persönliche Geschichte zum Thema Organspende erzählen will, ist sie in großen Teilen des Raums kaum mehr zu verstehen. Und während die einen "Lauter!" rufen, fangen die anderen an sich, auch zu unterhalten - ganz hinten im Saal gleicht der Lautstärkepegel teilweise dem einer Neuköllner Bar am Samstagabend. Und die folgenden, ruhigeren Stücke gehen im Trubel unter. Trotzdem überwiegen am Ende die sympathischen, unterhaltsamen Elemente dieses Abends. Und wer Laing schon vor dem Konzert geliebt hat, wird das auch weiterhin tun. Sendung: Inforadio, 01.02.2019, 08.55 Uhr