Seit knapp 40 Jahren steht Gardi Hutter auf der Bühne und nicht nur in der Schweiz hat sie mit ihren gesellschaftskritischen Stücken eine ganze Generation geprägt. Am Mittwoch Abend war sie in der Ufa-Fabrik zu sehen. Gardi Hutter alias Hanna kämpfte als Jeanne d’Arc mit einem Wäscheberg, richtete es sich als Maus gemütlich in einer mit einem fetten Schweizer Käse ausgestatteten Mausefalle ein oder mimte die Souffleuse, die unter der Bühne auf ihren großen Tag wartet.

Gardi Hutters Hanna stirbt meist am Ende ihrer Stücke. Nun ist sie von Beginn an tot, aber Hanna will absolut nicht in die Kiste. Sie trickst, weicht den Todesengeln aus und blickt zurück: Die mehrfache Mutter begibt sich auf die Stationen ihres Lebens. Ihr Sohn Juri, ihre Tochter Neda Cainero sowie Schwiegertochter Beatriz Navarro begleiten Hanna auf archaisch-magische Weise. Auch Kritik bleibt in dieser Konstellation nicht aus: Aber Hannas Antwort ist klar: "Rien, rien de rien, non, je ne regrette riiien!"