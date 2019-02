Da hat sie zur Vorbereitung noch ein bisschen Fritz Wunderlich, Edita Gruberova und Kurt Moll gehört und nimmt summend und frohgestimmt hinter der zahlreichen Polit- und Kulturprominenz Platz, um so richtig einzutauchen in Mozarts letztes Werk, sein rätselhaftes Zauber-Märchen um Entführung und Prüfung, Liebe und Freimauerei.

So ist das, wenn die leidenschaftliche Opernkritikerin in Vorfreude schwelgt: Ein Regisseur, den sie seit dem Bayreuther Lohengrin besonders verehrt, inszeniert mit herrlichen Sängern am bestalimentierten Haus der Hauptstadt, welches ein erfahrener, sympathischer Intendant leitet, die meistgespielte Lieblings-Oper.

Beispiel: Die drei martialischen Damen der Königin der Nacht hängen in mehreren fetten rosa Pappbrüsten über der Bühne, unten stapfen oder schweben, stolpern oder fliegen in roten Plastikstiefeln, Playmobil lässt grüßen, Prinz Tamino und mit blonder Perücke Pamina über das Setting.

Das Erwachen aus diesem Traum beginnt bereits bei der Ouvertüre. Hoppla. Das leiert. Und Stopp. Die mexikanische Dirigentin Alondra de la Parra ist eingesprungen für den kniekranken Franz Welser-Möst und Eingesprungene sollte die Kritik schonen, so ein altes Theatergesetz. Aber muss ich jeden verpatzten Einsatz entschuldigen? Arme Staatskapelle, arme Sänger - aber ok, kann passieren. Konzentrieren wir uns auf die Inszenierung.

Allein, die angejahrte Kritikerin mit den vielen älteren und jüngeren Zauberflöten-Inszenierungen im Koppe, hat nach zehn Minuten endgültig genug von den Bilderfluten aus Comicfilm- und Spielzeugzitaten und beginnt sich richtig doll zu langweilen. Sie ist nicht die einzige, Unruhe macht sich breit, bis immer mehr Buhrufe mittendrin zeigen: wir steuern hier auf ein riesiges Debakel zu. Eines, das im schlimmsten Buh-Sturm endet, den dieses Haus seit langem erlebt hat.

Yuval Sharon, der amerikanische Regisseur, kriegt allen Ärger ab. Es ist ja auch ein Unding, die Feuer- und Wasserprobe der Liebenden in eine billige Einbauküche zu verlegen. Was am meisten stört: Der Rhythmus zwischen Musik und Dialogen und flachgewitzten Kalauern stimmt nicht. Ja, Mozart war manierentechnisch kein Feingeist, das wissen wir, aber so - mit dem modernen Holzhammer - muss das niemand lernen.

Geschwinde zu den Sängern: Papageno ist ein Schauspieler, ein guter, Florian Teichtmeister gibt den Vogelfänger, der allerdings nicht singt. Die Buhrufe fand ich fies, Schikaneder hat das zur Uraufführung vor 228 Jahren genauso gemacht und Papageno selbst gespielt. Anna Prohaskas Kehlkopf war entzündet, Serena Saenz Molinero aus dem Opernstudio hat sie ganz ordentlich ersetzt, mit etwas kleiner Stimme. Tuuli Takala als Königin der Nacht in Schattenspielen gefiel mir außerordentlich mit ihren schicken Power-Koloraturen. Kwangchul Yuns Sarastro bekam viele Bravos, das Publikum liebt ihn.