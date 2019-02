Freie Theater in Brandenburg erhalten in diesem Jahr rund 1,3 Millionen Euro Förderung vom Land. Darüber habe eine externe Experten-Jury in Abstimmung mit dem Landesverband Freier Theater Brandenburg und dem Kulturministerium entschieden, teilte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Sonntag in Potsdam mit.

Insgesamt 765.000 Euro werden an die sechs Theater Fabrik Potsdam, das Ton und Kirschen Wandertheater aus Werder, das T-Werk Potsdam, das Kanaltheater Eberswalde, das Theater 89 in der Uckermark und das Theater des Lachens in Frankfurt (Oder) ausgereicht. Weitere 275.000 Euro kommen Projekten zwölf weiterer Bühnen zugute. Nochmals 252.000 Euro fließen in die Internationalen Tanztage Potsdam und das Tanzpakt-Projekt der Fabrik Potsdam sowie in das Theaterfestival Unidram Potsdam.

Nach Angaben des Kulturministeriums finden Aufführungen Freier Theater im Land Brandenburg jährlich in rund 80 Städten und Gemeinden statt. Die etwa 2.000 Vorstellungen zogen demnach in der letzten Spielzeit 2017/18 mehr als 200.000 Besucher an.