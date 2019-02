Bild: imago/Photopress Müller

Chart-Erfolg des Berliner Rappers - Darum wird Capital Bra bald größer sein als die Beatles

14.02.19 | 12:14 Uhr

Er hält die deutsche Chart-Spitze besetzt wie ein Mallorca-Tourist seine Liege per Handtuch: Der Berliner Rapper Capital Bra könnte schon bald die legendären Beatles bei der Zahl der Nummer-1-Hits schlagen. Nur warum? Von Arne Lehrke

Mit Journalisten muss der Berliner Rapper Capital Bra gar nicht mehr reden. Der 24-Jährige kommuniziert mit seinen Followern - allein bei der Social-Media-Plattform Instagram folgen ihm 2,6 Millionen - über seine eigenen Kanäle, nutzt sie als Marketingtool, genauso wie als Einblick in sein Leben und gibt sich nahbar. Er ist greifbar für die größtenteils minderjährigen Fans, obwohl er mit seiner aktuellen Single "Prinzessa" seinen bereits neunten Nummer-1-Hit in den deutschen Charts feiern durfte. Damit ist er mit der schwedischen Popgruppe ABBA gleichgezogen, die gefühlt zum musikalischen Weltkulturerbe gehört. Wiederholt er seinen Erfolg noch zweimal, zieht er in Deutschland mit den Beatles gleich. Und trotzdem weiß kaum jemand, der älter als 30 Jahre alt ist, wie man seinen Künstlernamen überhaupt ausspricht. Wie konnte das passieren?

Enormer Output und schneller Konsum

1994 wird Capital Bra - der von Ahnungslosen oft wie das englische Wort für Hauptstadt ausgesprochen wird, sich aber eigentlich trocken wie die deutsche Vermögensangabe spricht - als Vladislav Balovatsky in Sibirien geboren. Über den Umweg Ukraine landet er im Kindesalter mit seiner Mutter in den Blocks von Berlin-Hohenschönhausen. Musikalisch beginnt seine Karriere 20 Jahre später, sozusagen als kleiner Schneeball auf den Bühnen der Live-Veranstaltungsreihe "Rap am Mittwoch". Sie nimmt langsam Fahrt auf - und ist heute eine Lawine, die Klicks, Views und Rekorde umreißt und mitschwemmt. Neben einem enormen Output von fünf Alben und über 100 Songs in den letzten zwei bis drei Jahren ist der zweifache Vater Nutznießer veränderter Mechanismen in der Musikindustrie und dem digital-nativen Konsumverhalten der Millenials. Sie erfahren über den Künstler direkt oder über seine Künstlerfreunde, über deren Freunde oder einfach nur ihre eigenen Freunde innerhalb weniger Stunden von neuen Veröffentlichungen. Denn diese werden auf allen denkbaren Kanälen - von Youtube über Streaminganbieter wie Spotify - zeitnah ins Netz geschossen.

Streaming verändert alles

Sobald die Information auf dem mobilen Endgerät angekommen ist, wird mit zwei Klick- und Wischbewegungen in die Musik-App gewechselt und sofort konsumiert. Das dauert nicht mal wenige Sekunden. ABBA und die Beatles hingegen waren noch auf physische Verkäufe angewiesen - da mussten Fans den mühseligen Gang in den Plattenladen des Vertrauens auf sich nehmen und eine heute fast horrend hoch wirkende Summe von mehreren Mark oder Euro für eine Platte oder CD mit wenigen Songs berappen. Heute reicht ein digitales Abonnement oder ein Download.



Hans Schmucker von GfK Entertainment, die die offiziellen Charts in Deutschland ermitteln, erklärt, dass physische Verkäufe für die Chartplatzierung mittlerweile weniger relevant sind. Gekaufte Downloads spielen zwar noch eine Rolle, Streaming habe 2018 aber erstmals den größten Anteil ausgemacht - und der Trend gehe weiter in diese Richtung. Und das, obwohl in den umsatzbasierten Charts nur Premium-Abonnements und keine kostenlosen, werbebasierten Streams von Spotify bis Youtube eingerechnet werden. So oder so sind Songs heutzutage jederzeit verfügbar, können auch aus einem Album heraus in den Charts landen, ohne je als Singles ausgekoppelt zu werden. Der Hörer kann viel schneller und einfacher konsumieren.

Schnell, direkt - das liegt Capital Bra

Gleiches gilt natürlich auch für den Vertriebsweg des Künstlers: Ist ein Song gemixt und gemastert, muss er nicht mehr übers Label beim Presswerk landen und kommt Wochen später endlich im CD-Regal an. Stattdessen kann er theoretisch innerhalb weniger Stunden im Netz landen und steht bereit, genauso wie das passende Musikvideo, das notfalls per Handy gefilmt, geschnitten und auf Youtube gestellt wird. Alles geht schneller und direkter - und darin ist Capital Bra ein Genie. Ohne technisch zu tief einsteigen zu wollen: Natürlich bemessen wiederum Algorithmen seinen Erfolg, sie schlagen den Künstler bevorzugt vor, die Veröffentlichungen von Capital Bra werden immer mehr Leuten in die Listen und Timelines gespült. Auch wenn man da immer noch nicht von einem Selbstläufer reden kann - dem umtriebigen Berliner spielt das natürlich in die Karten.

Trotz allem ein komplexer Künstler

Trotzdem: Wer all diese technischen Faktoren heranzieht, um Capital Bras Erfolg zu banalisieren, sieht nicht das große Ganze und ignoriert die Bandbreite, die er im Genre Hip-Hop abzubilden weiß. In den vielen Dutzend Songs zeigt sich der Rapper experimentierfreudig. Neben brachialem Straßenrap stehen Neo-Balladen und Popstücke mit verspielten Melodien, die schwer aus dem Kopf zu kriegen sind.



Capital Bra erzählt von der kriminellen Energie auf der Straße in den Blocks, macht Liebeslieder zwischen Hochgefühl und Leichtsinn für Jugendliche und junge Heranwachsende, genauso wie er den alkoholgetränkten Sound für die Party mit Freunden schreibt. Dabei wirft er so gekonnt mit Catchphrases um sich, als wäre er ein hochbezahlter Werbetexter in einer Agentur. Und das alles bleibt trotz massenhaft Effekten auf der Stimme vor allem eins: ungefiltert. Der kritische Erwachsene darf sich dabei gerne mal an seine Gefühlswelten erinnern, als er in dem Alter war. Denn Capital Bra macht Musik für Leute, die noch jünger sind als der 24-Jährige selbst.

Musikalische Nebenschauplätze, wie die öffentlich ausgeschlachtete Trennung von Kurzzeit-Labelchef Bushido, tragen weiter zum Mythos Capital Bra bei, dominieren die Kommentarspalten und die Schulhofgespräche. Hip-Hop und im speziellen deutscher Rap sind längst die größte Jugendkultur. Aus allen schon genannten Gründen tummeln sich diverse Sprechgesangskünstler seit Monaten in den Charts und geben sich die Top-Ten-Klinke in die Hand.



Der Berliner Capital Bra stellt unter all diesen Künstlern den gewaltigsten Auswuchs dieses Erfolges dar - und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Auch wenn es alteingesessenen und ewig gestrigen Musikliebhabern ein Dorn im Auge sein wird: Nach ABBA ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch die gigantischen Beatles - zumindest in punkto Nummer-1-Hits - dem Jogginghosen tragenden Capital Bra geschlagen geben müssen.