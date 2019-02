In Brandenburg sind im vergangenen Jahr rund 80 Objekte neu in die Denkmalliste des Landes aufgenommen worden. Das teilte Landeskonservator Thomas Drachenberg am Mittwoch mit.

Dazu gehören unter anderem die Volksschule in Bad Wilsnack, der historische Kinosaal von Perleberg (beide Prignitz), mehrere Baracken eines NS- Zwangsarbeiterlagers in Hennigsdorf (Oberhavel) und der DDR-Feuerwachturm in Joachimsthal (Barnim). Außerdem hätten eine 100 Jahre alte Betonbogenbrücke über die Schwarze Elster (Elbe-Elster) sowie ein 50er-Jahre-Kaufhaus in Seelow (Märkisch-Oderland) gerettet werden können.

Die Zahl der anerkannten Denkmäler in Brandenburg stieg damit auf 13.826, sagte der Landeskonservator. Probleme bereite der Denkmalpflege jedoch neben der unzureichenden Personalausstattung und weiter nicht ausreichenden Fördermitteln der Klimawandel. Davon seien beispielsweise Gartenanlagen betroffen, in denen der Erhalt historischer Pflanzenarten immer schwieriger werde. Problematisch seien die Wetterveränderungen auch für Kirchenorgeln, bei denen eine geringe Luftfeuchtigkeit zu Verstimmungen führt.