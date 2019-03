Eine Broschüre, die Kultureinrichtungen Tipps zum Umgang mit rechten Störern, Provokationen und Drohungen geben soll, sorgt für Streit in Berlin. In einem Beitrag der Wochenzeitung "Die Zeit" war den Autoren unter anderem vorgeworfen worden, sie machen, "keinen Unterschied zwischen konservativen, liberalkonservativen, rechtsextremen, rassistischen, Gendertheorie-skeptischen oder rechtspopulistischen Positionen". Die Broschüre trägt den Titel: "Alles nur Theater? Zum Umgang mit dem Kulturkampf von rechts."

Die Wochenzeitung "Die Zeit" hatte berichtet, der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Ulrich Khuon, habe sich inzwischen von der Broschüre distanziert. Am Donnerstag sagte er jedoch dem Evangelischen Pressedienst (epd): "Ich distanziere mich keinesfalls von der Broschüre."

Auch Lederer ließ nun über seinen Sprecher erklären, er teile weiterhin die in der Broschüre aufgeführten Handlungsempfehlungen für Kulturschaffende. Der Senator sei aber in keiner Form an der Erstellung beteiligt gewesen, sagte der Sprecher der Senatskulturverwaltung, Daniel Bartsch.

Bei der Vorstellung vor zwei Wochen hatte Khuon gesagt, es gehe "real um die Freiheit der Kunst". Dies sei erklärtes Ziel nationaler und völkischer Bewegungen, sagte er unter Verweis auf Übergriffe und Störungen sogenannter identitärer Gruppen oder Kürzungsanträge für Subventionen von Seiten der rechtspopulistischen AfD. "Die Rechte will ein Gesinnungstheater, nämlich ein nationalistisches Theater", sagte Khuon. Theater hielten dem einen kritischen Raum für Diskurse dagegen. Die Auseinandersetzung müsse verkraftet und geführt werden.

Die Sprecherin des Deutschen Theaters, Katharina Wenzel, betonte am Donnerstag, "uns geht es vor allem um die Handlungsempfehlungen, die in der Broschüre Kulturschaffenden an die Hand gegeben werden. Es muss deutlich und klar gemacht werden, dass es dieser Handlungsempfehlungen bedarf", unterstrich Wenzel.



Nach Aussage von Betroffenen werden Kultureinrichtungen in Deutschland immer stärker von Rechten und Rechtspopulisten bedrängt. Diese störten Theatervorstellungen, okkupierten Diskussionsrunden oder versuchten, mit Drohungen missliebige Veranstaltungen zu verhindern. Auch eine Veranstaltung vor dem Deutschen Theater war im vergangenen Jahr laut Medienberichten bereits Ziel einer Störaktion der rechten Identitären Bewegung.