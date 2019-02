Bild: imago stock&people/Fiuza

Deutscher ESC-Vorentscheid - In Adlershof wird für Israel geübt

20.02.19 | 21:10 Uhr

Seit Mittwoch wird geübt, am Freitag gesiebt - in einem Studio in Berlin-Adlershof steigt die Show für den Vorentscheid zum ESC. Sieben Einzelinterpreten oder Duos treten an und wollen sich für den Europäischen Wettbewerb im Mai qualifizieren.

Deutschlands ESC-Bewerber singen sich seit Mittwoch in der Hauptstadt warm: In den TV-Studios in Berlin-Adlershof haben die Proben zum deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) begonnen.



Aus sieben Songs können TV-Zuschauer und Juroren am Freitagabend "Unser Lied für Israel" wählen. Die Musiker Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds, Makeda sowie das Duo S!sters treten an, um sich das Ticket für das Finale im Frühjahr in Tel Aviv zu sichern. Das Erste überträgt die Show am Freitag live.



Im TV-Studio in Adlershof absolvierten die Bewerber nun erste Kameraproben. Das Finale des 64. ESC geht am 18. Mai über die Bühne.

Aly Ryan | Bild: dpa/Carsten Koall

Aus Los Angeles und Oberursel

Die Indie-Popsängerin Aly Ryan ("Wear Your Love") etwa reist für diesen Vorentscheid aus Los Angeles an. Seit fünf Jahren lebt die 21-Jährige dort, eigentlich stammt sie aus Oberursel (Hessen) und heißt Alexandra Eigendorf. Aus Hamburg kommt der 20-Jährige Linus Bruhn ("Our City"), der schon als Kind im Musical "Tarzan" die Titelrolle hatte, als Justin-Bieber-Imitation eine TV-Show gewann und später Kandidat bei "The Voice of Germany" war.



Jüngster Kandidat ist der 18 Jahre alte Gregor Hägele ("Let Me Go") aus Stuttgart. Auch er nahm an "The Voice of Germany" teil und flog im Halbfinale gegen BB Thomaz raus - auf sie trifft er nun wieder. Die 34-jährige Funk- und Soulsängerin aus Düsseldorf, die als Béatrice Thomas in New York geboren wurde und als Kind nach Deutschland kam, tritt mit "Demons" an. Soulstimme Makeda ("The Day I Loved You the Most") aus Bonn stand im Musical "Bodyguard" auf der Bühne und wollte schon zwei Mal am Vorentscheid teilnehmen, einmal stieg sie freiwillig aus.

Gregor Hägele | Bild: dpa/Carsten Koall

Rätsel um Auftritt der "S!sters"

Elisabeth Brüchner, die aus ihrem Namen Lilly Among Clouds machte, lebt in der Nähe von Würzburg - ebenso wie Sänger Andreas Kümmert, der 2015 nach seinem Sieg beim Vorentscheid überraschend auf die Teilnahme am Finale verzichtet hatte. Die 30-Jährige ("Suprise") sieht sich eher als Songwriterin, weniger als Sängerin - die Aufmerksamkeit auf der Bühne sei ihr manchmal eher unangenehm, sagt sie. Für weitere Frauenpower in dem Wettbewerb, in dem nur zwei Männer vertreten sind, sorgen Carlotta Truman aus Hannover und Laurita aus Wiesbaden. Zusammen treten sie als Duo S!sters mit "Sisters" an.

BB Thomaz | Bild: dpa/Carsten Koall

Die Teilnahme des Duos hatte der für den ESC innerhalb der ARD zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) erst lange nach allen anderen Kandidaten bekanntgegeben. Im S!sters-Fall stand erst der Song, dann wurden die Sängerinnen gesucht. Ihre sechs Konkurrenten hatten sich unterdessen in ein Songwriting-Camp begeben, aus dem einige ihren Wettbewerbstitel mitbrachten. Nun treten sieben "sehr individuelle Acts" an, wie ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber erklärte. Der vierte ESC-Platz im vergangenen Jahr sei Ansporn, "auch beim ESC 2019 wieder in den Top Ten zu landen".

Sendung: rbb88,8, 20.02.2019, 18.30 Uhr