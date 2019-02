Verleihung am 31. Mai in Neuruppin

Der Preis soll zur Eröffnung der Neuruppiner Fontane-Festspiele am 31. Mai erstmals verliehen werden. Offiziell eröffnet wird das Fontane-Jahr am 30. März in Neuruppin. Hier soll auch der Schwerpunkt des Programms [externer Link] liegen. Bis zum Ende des Jahres sind in ganz Brandenburg mehr als 450 Veranstaltungen geplant. Neben Fontanes bekannten Werken sollen auch weniger bekannte Bereiche beleuchtet werden, wie etwa die Reise- und Kriegsberichte des Dichters sowie seine Theaterkritiken.

Theodor Fontane, der unter anderem durch Werke wie "Effi Briest", "Der Stechlin" und die "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" bekanntgeworden ist, wurde am 30. Dezember 1819 in Neuruppin geboren und starb am 20. September 1898 in Berlin.