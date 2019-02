Bild: Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

Mantegna und Bellini - Berliner Gemäldegalerie zeigt Renaissance-Meister

28.02.19 | 14:55 Uhr

Andrea Mantegna und Giovanni Bellini zählen zu den einflussreichsten Malern der italienischen Renaissance. Ab Freitag sind Werke beider Künstler in der Berliner Gemäldegalerie zu sehen. Zuvor lief die Ausstellung in der National Gallery in London.



In der Berliner Gemäldegalerie am Kulturforum sind ab Freitag (1. März) rund 100 Gemälde und Zeichnungen der italienischen Maler Andrea Mantegna und Giovanni Bellini zu sehen. Wie die Staatlichen Museen am Donnerstag in Berlin mitteilten, entstand die Ausstellung "Mantegna und Bellini. Meister der Renaissance" in Kooperation mit der National Gallery in London.



Gemäldegalerie Berlin - Mantegna und Bellini - die Meister der Renaissance 1. März bis 30. Juni

"Triumphzug Cäsars" ist im Besitz der Queen

Mantegna (um 1431-1506) und Bellini (um 1435-1516) sind Vertreter der italienischen Renaissance und beeinflussten sich gegenseitig in ihrer Arbeit. Gezeigt werden den Angaben nach Werke aus allen Schaffensphasen der Künstler, darunter Bellinis Porträt des Dogen Leonardo Loredan und Mantegnas "Triumphzug Caesars" aus dem Besitz der englischen Königin. Die Ausstellung war bis Ende Januar dieses Jahres in der National Gallery zu sehen.

Die Meister der italienischen Renaissance im Vergleich

Bild: © Fondazione Querini Stampalia, Venedig/cameraphoto arte snc Giovanni Bellini, "Die Darbringung Christi im Tempel", ca. 1472, Holz, 80 x 105 cm



Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie/Christoph Schmidt Andrea Mantegna, Die Darbringung Christi im Tempel, ca. 1453, Leinwand, 77,1 x 94,4 cm

Bild: © The National Gallery, London) Giovanni Bellini, "Christus am Ölberg", um 1465, Holz, 81,3 x 127 cm, erworben 1863

Bild: © The National Gallery, London Andrea Mantegna, "Christus am Ölberg", um 1458-60, Holz, 62,9 x 80 cm, erworben 1894

Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie/Christoph Schmid Giovanni Bellini, "Maria mit Kind", ca. 1475, Pappelholz, 76 x 54,2 cm.



Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie/Jörg P. Anders Andrea Mantegna, "Maria mit schlafenden Kind", um 1455, Leinwand, 48,4 x 32,2 cm

Bild: © The National Gallery, London Giovanni Bellini "Bildnis des Dogen Leonardo Loredan", 1501-2, Pappelholz, 61,6 x 45,1 cm, erworben 1844

Bild: © Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Christoph Schmidt Andrea Mantegna, "Bildnis des Kardinal Lodovico Trevisan", 1401-1465, Pappelholz, 45,5 x 34,8 cm | Weitere Bildergalerien | zurück zum Beitrag | Radioeins, 28.02.2019 Play Pause Fullscreen















Künstler waren miteinander verschwägert

Der aus Padua stammende Mantegna heiratete um 1452 in die venezianische Künstlerfamilie Bellini ein, wie es hieß. Rund zehn Jahre lang arbeitete er eng mit seinem Schwager Bellini zusammen, dann trennten sich ihre Wege: Mantegna zog nach Mantua, wo er bis zu seinem Tod Hofmaler der Fürstenfamilie Gonzaga blieb. Bellini verbrachte hingegen seine gesamte Karriere in Venedig. Im Laufe der Zeit entwickelten sich ihre künstlerischen Stile in verschiedene Richtungen. Die Ausstellung will die Arbeiten der beiden vergleichend gegenüberstellen.

Sendung: Radioeins, 28.02.2019, 10.00 Uhr