Wer sich sieben Jahre Zeit lässt für ein neues Album, kann damit getrost länger auf Tour gehen. Sänger Gisbert zu Knyphausen bescherte am Sonntag seinen Fans im Kesselhaus in Berlin einen schönen, warmen Abend - ließ Magdalena Bienert aber etwas ratlos zurück.

Wahrscheinlich gibt es im kuschlig-vollen Kesselhaus viele, die Knyphausens Musik in Phasen von Liebeskummer gehört haben. Eine stille Einigkeit liegt in der Luft, dass das hier der tiefsinnigste, poetischste und einfach beste Songwriter des Landes ist.

Nach einer Stunde - Halbzeit - kommt kurz Leben in die Bude ... bevor die Band, wieder zurückrudert und das Publikum seine Körperbewegungen wieder auf ein Minimum zurückfährt. Schade, denn die Band, auch wenn sie in der blaustichigen Nebeloptik kaum zu sehen ist, spielt hervorragend: Trompete, Posaune, Vibraphone, Bass, Drums, der Sänger wechselt selbst zwischen Gitarre und Klavier. Zirka zehn senkrecht aufgestellte Becken, also die Instrumente, die angestrahlt so warm und golden leuchten und auf den Handyfotos wie Vollmonde aussehen, sind eine tolle Idee. Es ist stimmungsvoll, keine Frage.

Nach zwei Stunden und viel innerer Freude bei den Fans bleibe ich dennoch etwas ratlos zurück. Ich gehöre nicht zum Inner-Knyphausen-Circle, hab mich nie traurig in seinen Songs gebadet, und für Späteinsteiger ist das also eine wirklich schwierige Nummer. Aber, ich kann damit leben und der Künstler ganz sicher auch.