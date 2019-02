Das Berliner Maxim Gorki Theater verschiebt eine Premiere am Internationalen Frauentag, weil Mitarbeiterinnen streiken wollen. In Berlin sei der 8. März seit Kurzem ein Feiertag, "aber nicht im Rest des Landes", teilte das Theater am Mittwoch mit. Ein bundesweites Bündnis habe nun zu einem "feministischen Streik" [externer Link] aufgerufen, an dem sich die Frauen beteiligen wollten.

Yael Ronens neues Stück "Third Generation - Next Generation" wird nun am 9. März erstmals gezeigt. Auch eine Vorstellung auf einer Nebenbühne fällt aus. 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sei Parität noch immer nicht Realität, heißt es in der Mitteilung. "Wir rufen auf zur Emanzipation aus dem Patriarchat!"

Regisseurin Ronen will sich in "Third Generation - Next Generation" erneut mit dem Verhältnis von Israelis, Deutschen und Palästinensern befassen. Dafür hat sie ihr älteres Stück "Dritte Generation" aktualisiert.