Der rbb-"Tatort: Meta" wird mit dem Grimme-Spezialpreis der Kategorie Fiktion ausgezeichnet. Das gab das Grimme-Institut am Dienstag bekannt. Drehbuchautor Erol Yesilkaya und Regisseur Sebastian Marka erhalten den Preis demnach "für den spielerischen und selbstironischen Umgang mit dem Format Tatort und die Einbettung in einen cineastischen Kontext".

Die Preisverleihung findet am 5. April in Marl (Nordrhein-Westfalen) statt. rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus freute sich über die Auszeichnung: "Es war ein außergewöhnlicher Kunstgriff, die Handlung des Berliner Tatort mit der eines fiktiven Films auf der Berlinale zu verknüpfen." 'Meta' spiele geschickt mit den unterschiedlichen Ebenen.

Als Koproduzent des Dokumentarfilms "Im Schatten der Netzwelt - The Cleaners" freut sich der rbb außerdem über den Publikumspreis in der Kategorie "Information und Kultur", der an die Produktionsleitung Christian Beetz und Georg Tschurtenthaler geht. "Kroymann" wird mit einem Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" ausgezeichnet. Die Folgen zwei und drei wurden von der bildundtonfabrik im Auftrag von Radio Bremen, SWR, NDR und rbb für Das Erste produziert.

Weitere Auszeichnungen gehen unter anderem an die Serien "Bad Banks" von ZDF und ARTE und "Beat" von Amazon Prime Video und an "Die Story im Ersten - Am rechten Rand" von NDR und MDR.