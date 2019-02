Das von der Alice-Salomon-Hochschule verbannte Gedicht "avenidas" wurde erneut meterhoch an einer Hauswand in Berlin-Hellersdorf abgebildet. Einem Bericht der "Berliner Zeitung" [externer Link] zufolge prangt der umstrittene Text des bolivianisch-schweizerischen Lyrikers Eugen Gomringer nun an der Wand eines Mietshauses der Berliner Wohnungsgenossenschaft "Grüne Mitte". Mit der Zustimmung Gomringers habe die Genossenschaft das Gedicht erneut in großen Lettern auf dem Mietshaus dargestellt.

Der heute 94-jährige Lyriker wurde 2011 mit dem Poetikpreis der Alice-Salomon-Hochschule ausgezeichnet - seitdem zierte sein 1953 verfasstes Gedicht die Außenmauer des Hochschulgebäudes. Im Januar 2018 hatte der Senat der Hochschule eine bundesweite Debatte über Kunstfreiheit losgetreten, als er beschloss, den Text wegen Sexismusvorwürfen zu übermalen. Studentenvertreter hatten sich vehement dafür eingesetzt, Gomringers Text zu entfernen. Inzwischen wurde ein Gedicht der Lyrikerin Barbara Köhler auf die Mauer geschrieben.