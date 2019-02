Alligatoah trägt einen gelben Frack, eine gelbe Pluderhose und einen gelben Hut mit Feder. Damit erinnert er ein wenig an Robin Hood. Seine Band steckt in kurzen, gelben Bademänteln. Das sieht ziemlich skurril aus und "skurril" fasst das Konzert von Alligatoah wohl auch am besten zusammen. Wie er sich mit theatralischer Gestik in einer Mülltonne über die Bühne schieben lässt, ist schon sehr speziell.

Absurd ist auch die Rolle von Bandmitglied Nummer fünf, von Alligatoah "Liftboy Basti" genannt, weil er eine Pagen-Uniform trägt – das "Grand Budapest Hotel" lässt grüßen. Dieser "Liftboy Basti" macht den ganzen Abend nichts anderes als in Slapstik-Manier rumzuklamauken und mit Alligatoah vor immer wechselnden Hotelzimmer-Kulissen mal Sport zu machen und mal die Einrichtung zu zerstören. Denn schließlich mache man das so als Rockstar, sagt Alligatoah und knöpft sich den Ventilator vor.

Leider ist der Sound in der Max-Schmeling-Halle so matschig, dass man die Songtexte kaum versteht. Die sind nämlich nicht halb so abgedreht wie Alligatoahs Performance, sondern im Gegenteil oft recht gesellschaftskritisch. In seinen größten Hits geht es um Schönheitswahn, Drogenprobleme und käufliche Influencer auf Instagram.

Die bekannten Songs spielt Alligatoah allerdings erst relativ spät am Abend. Die Stimmung ist trotzdem konstant gut. Vom ersten Song an grölt das Publikum mit. Eine spezielle Zielgruppe scheint Alligatoah nicht anzusprechen. Gekommen ist, wer auf Dorffest-Stimmung steht – egal ob 20 oder 50. Denn so fühlt sich die Atmosphäre in der Max Schmeling Halle an: eine Mischung aus Bierzelt und Rocky Horror Show.