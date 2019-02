Wer so mit Veröffentlichungen um sich wirft wie Heinz Rudolf Kunze, der überlegt sich lieber dreimal, wie er sein Konzert aufbaut. Nur die Hits spielen? Nur die aktuellen Songs? Oder doch lieber ein Sammelsurium aus allem? Kunze entscheidet sich für letzteres, aber das ist am Anfang dieses langen Abends im Huxleys noch nicht zu erahnen. Die erste Stunde besteht fast nur aus der neuen Platte – eine gewagte Strategie, aber sie geht auf. Weil Kunze fast drei Stunden spielt und auch den Hits noch genug Raum lässt. Und vor allem, weil der Wahl-Hannoveraner mit "Schöne Grüße vom Schicksal" eine seiner stärksten Platten seit langem abgeliefert hat.

"Vielen Dank, dass ihr das ausgehalten habt", sagt der 62-Jährige dann auch brav zum Publikum, das im gut gefüllten Huxleys wirklich außergewöhnlich konzentriert dem zuhört, was Kunze so zu singen und zu sagen hat. Da gibt es nämlich eine Menge – zwischen den Liedern wechselt Kunze in die Rolle eines Rezitators und trägt Texte vor, kleine Satiren, Kapriolen, Gedichte, die sich weitschweifend durch unterschiedliche Themenkomplexe bewegen. Vor allem aber zeichnet Kunze das Bild einer kalten, verblödeten Gesellschaft mit jungen Menschen, die vor Problemen davonlaufen und Erwachsenen, die ihre eigenen Henker wählen. Und dann singt er das Lied von Hartmann, dem Soldaten, der nach der Rückkehr aus Afghanistan unter psychischen Problemen leidet und dem keiner helfen kann.

Kunze hat eine eigene Sprache entwickelt. In seinen besten Momenten macht er Poesie, die sich nicht verhebt, nicht zu sehr in Metaphern verliert oder im Kitsch wühlt. Meistens bleibt der Inhalt greifbar, bodenständig, aber trotzdem lebendig. Das ist ihm hoch anzurechnen. Auch wenn manche Liebeslieder dann doch ein bisschen seicht daherkommen und der Schlager häufiger um die Ecke lugt, als sich Kunze das wahrscheinlich selbst wünscht. Auf Platte ist das aber schlimmer als live, denn die Band hat die meiste Zeit ordentlich Zunder und Kunze ist stimmlich immer noch top in Form. Auch wenn manche Momente doch etwas unangenehm werden: Das Herumscharwenzeln um und Händchengehalte mit seiner geschätzt 30 Jahre jüngeren Backgroundsängerin bei einem seiner größten Hits, "Mit Leib und Seele", hätte er sich dann doch sparen können.