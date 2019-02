dpa/Oliver Gutfleisch Audio: Inforadio | 22.02.2019 | Magdalena Bienert | Bild: dpa/Oliver Gutfleisch

Konzertkritik | James Morrison im Lido Berlin - Flauschig weiche Wohlfühlmusik

22.02.19 | 08:37 Uhr

Der britische Sänger James Morrison meldet sich nach vierjähriger Pause mit neuem Material zurück. Eine intime Show für seine treuen Fans spielte er am Donnerstagabend im Lido in Berlin. Von Magdalena Bienert

Ich besaß einmal einen sehr langen flauschigen Bademantel aus 100 Prozent Polyester. Wenn ich den mit etwas zu viel Weichspüler gewaschen hatte, dann fühlte er sich an, als würde ich in einer kuschligen Wolke sitzen. Der Mantel umhüllte mich watteleicht und irgendwann fing ich an, tierisch darin zu schwitzen. Während James Morrison singt, muss ich an diesen Bademantel denken.

Wohlfühl-Pop at it's best

James Morrison ist der Inbegriff der musikalische Schublade "Wohlfühl-Pop". Das scheidet sicherlich die musikalischen Gemüter, aber an diesem Abend zaubert er damit dem überwiegend weiblichen Publikum ein seeliges Dauerlächeln ins Gesicht. Während der smarte Brite auf der Bühne sein weißes T-Shirt durchschwitzt, erklärt er zwischen den Songs immer wieder, wieviel Spaß ihm dieser intime Gig mache - und man glaubt es ihm. Immerhin kommt sein neues und fünftes Album "You're stronger than you know" am 8. März nach vier langen Jahren heraus.

"Hot, sweaty and dirty" findet es der Brite im Lido

Morrison findet es im Lido "hot, sweaty and dirty". Das ist also seine Vorstellung von einem schmutzigen Konzert? Paare wiegen sich im Gleichtakt und Mädchen fauchen anderen zu, sie sollen gefälligst nicht laut quatschen. Man merkt, der Entzug nach Morrison live war groß. Morrison hat sich für seine brandneue Radio-Single "My love goes on" seine Soulkollegin Joss Stone eingeladen. Vor zehn Jahren sang er mit Nelly Furtado den Nummer Eins Hit "Broken strings". Im Lido übernehmen seine beiden Backgroundsängerinnen hervorragend die weiblichen Parts. Hinzu kommen vier weitere Musiker, Morrison selbst spielt meistens Gitarre und wenn nicht, kreist er seine Hüften und sorgt regelmäßig für Kreischattacken bei den Fans.

Best-Of Schwiegermutterliebling

Der gut 80-minütige Abend ist ein Best-Of mit allen Hits. Neue Lieder kündigt der Brit-Awards-Gewinner vorher an und man muss sagen: zum Glück, denn sie unterscheiden sich kaum von seinem restlichen musikalischen Schaffen, das manchmal hart am Schnulzig-sein kratzt. Ja, Liebeslieder kann der 34-Jährige. James Morrison ist der Typ Schwiegermutterliebling. Hübsch, höflich, sympathisch, tolle Stimme und seit mehr als zehn Jahren liiert. In so einem kleinen Rahmen dürfte man den nahbaren Sänger erstmal nicht wieder erleben. Es ist ein Testlauf für die Festivals und Konzerte im Sommer. Test bestanden, vorausgesetzt man liebt Weichspüler.

