CURL sind Plattenlabel und Musikerkollektiv. Dazu gehört Mica Levi alias Micachu von Micachu and the shapes. Sie komponiert auch Filmmusik und war 2016 für ihren Soundtrack zum Hollywoodfilm "Jackie" für einen Oscar nominiert. Außerdem sind noch die MCs, Sänger und Musiker Brother May und Coby Sey dabei.

Geheimnisvoll schön und kraftvoll

Mica Levi hat auch "Devotion" coproduziert, das Debütalbum der britischen Sängerin Tirzah. Als es im vergangenen Jahr erschien, wurde Tirzah dafür von der Musikpresse sehr gefeiert. Irgendwo zwischen R’n’B und Clubmusik ist ihr Stil anzusiedeln, verstolpert und verträumt.

Live steht Tirzah in einem weiten Strickpulli und einem Vorhang aus halblangen, braunen Haaren hinter dem Mikrofon. Ihre Stimme trifft sofort ins Herz, ist aber dabei nicht glatt und schon gar nicht süßlich. Hinter Tirzah auf der Bühne sitzen Mica Levi und Coby Sey vom Curl Collective hinter einem schwarzen großen Pult und drücken geheimnisvoll Knöpfe, drehen an Reglern und zupfen Gitarre. Die Beats drehen sich ab und an in die Magengrube, dann wieder streichelt Tirzah die Chimes, also das Windglockenspiel hinter sich, und alles wirkt zerbrechlich - aber gleichzeitig kraftvoll. Geheimnisvoll schön ist ihre Musik. Ganz verträumt taucht man ab und vorschnell wieder auf, weil leider überall drum herum so viel und so laut geredet wird.