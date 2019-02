Joachim Król holt Camus in die Gegenwart

Joachim Król sitzt in einem hellen Jackett in der Mitte der Bühne, umrahmt vom "Orchestre du Soleil". Mit Akkordeon, Klarinette und Oud, einer arabischen Laute, schaffen die fünf Musiker und Musikerinnen beschwingte Rhythmen, die die brütende Sonne Algiers in den trüben Berliner Februarabend bringen.