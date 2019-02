Goedefroit Music/LFI/Photoshot/dpa Audio: Radioeins | 26.02.2019 | Interview mit Radioeins Moderatorin Milena Fessmann | Bild: Goedefroit Music/LFI/Photoshot/dpa

Talk Talk-Sänger Mark Hollis gestorben - "Er war ein eher schüchterner Frontmann"

26.02.19 | 16:47 Uhr

Er schrieb Songs wie "It's my life" und "Such a shame" – jetzt ist Mark Hollis, ehemaliger Frontmann der New Wave-Band Talk Talk mit 64 Jahren gestorben. rbb-Musikredakteur MC Lücke erinnert sich mit Wehmut an ein Konzert im damaligen West-Berlin.

Es war eines meiner ersten Wochenenden als Neu-Berliner: Ich war 21 Jahre alt, gerade zum Studium nach West-Berlin gezogen und ich wollte an diesem 3. Oktober 1984 ins "Metropol" am Nollendorfplatz in Schöneberg. Denn dort gaben Sänger, Gitarrist, Keyboarder und Songschreiber Mark Hollis und seine musikalischen Mitstreiter von Talk Talk, Paul Webb (Bass) und Lee Harris (Schlagzeug), eines ihrer überaus seltenen Konzerte. Talk Talk machten sich rar. Die Atmosphäre: Dunkel, mystisch, elegisch, kaum Effekte, kein Nebel. Ich muss zugeben, dass ich mich an wenig Details erinnere, aber eins weiß ich noch: Wir waren ergriffen von dieser Musik, von diesen schrägen, tiefgehenden Songs. Und wir waren fasziniert von einem sehr ungewöhnlichen Frontmann: Mark Hollis, der uns auf seine eigene, eher schüchterne Art in seinen Bann zog. Die Musik ging nach innen, und damit traf sie genau unser Lebensgefühl.

Das ehemalige Metropol am Nollendorfplatz. Hier traten am 3. Oktober 1984 Talk Talk auf. | Bild: imago stock&people

Danach gab es nicht mehr viele Live-Auftritte

Talk Talk befanden sich damals - drei Jahre nach ihrer Gründung und zwei Jahre nach ihrem Debut-Album "The Party's Over" - auf ihrem musikalischen Höhepunkt . Nur wusste das damals keiner der Fans im "Metropol". Genausowenig wie wir wussten, dass man Talk Talk danach nur noch sehr selten live würde spielen sehen. Denn zwei Jahre nach dem Auftritt von Talk Talk in Berlin teilte der eigenwillige und scheue Musiker Mark Hollis der Welt mit, dass er nie wieder auf Tour gehen werde. Da war er gerade mal 31 Jahre jung.

Keine Hits zum Mitsingen

1984 aber kletterte das zweite Talk Talk-Album "It's My Life" erstmal auf Platz 4 der deutschen Album-Charts, verblieb satte 42 Wochen in den Charts und wurde zum kommerziell erfolgreichsten Album in der Geschichte der 1981 in London gegründeten Band.



Programmtipp 26.02.2019 | 23:00 bis 1:00 Uhr - Zum Gedenken an Mark Hollis In ihrer Sendung "Free Falling" wird Milena Fessmann heute Abend ab 23 Uhr an Mark Hollis erinnern und Songs von Talk Talk spielen.

Jede(r) kannte das Titelstück und die anderen Hits des Albums wie "Such A Shame" oder "Dum Dum Girl". Es waren keine wirklichen Hits zum Mitsingen – aber das tat man in den 80ern sowieso nicht, auch und gerade nicht bei Live-Konzerten, denn das galt als uncool. Heimlich haben wir es dann aber doch getan, gerade bei einer Band wie Talk Talk, die eine eigene musikalische Magie verströmte, und die zum Vorbild für viele Bands wurde, die sich dem Genre des Synthie-Pop zugehörig fühlen - Radiohead ist so ein Beispiel.

Der Mann mit dem Klebstoff im Mund

Mark Hollis, 1955 in Tottenham geboren, war von Beruf Kinderpsychologe – er wechselte früh ins Musikfach und fand durch den Punk seinen eigenen musikalischen Weg. Beeinflusst war er wesentlich von Van Morrison und Otis Redding, seinem Gesang zollten die Kritiker allerdings nicht viel Respekt: Sie bescheinigten ihm, er sänge wie ein Mann der "mit dem Mund voller Klebstoff gähnen würde". 1991 erschien das letzte Album von Talk Talk, und sieben Jahre später - zu der Zeit, als Radiohead sich zu einer musikalischen Größe entwickelten – brachte Mark Hollis sein Solo-Debut-Album heraus. Es war nach ihm benannt, und es war sein letztes musikalisches Lebenszeichen auf einem eigenen Tonträger.

Infos im Netz www.snowinberlin.com - "Snow in Berlin" Internet-Datensammlung zu Talk Talk und ihren Alben

Ab 2001 zog sich Hollis völlig zurück

Danach gab es nur noch seltene und kurze musikalische Kooperationen mit befreundeten Musikern – und ab 2001 gab es dann gar nichts mehr: Mark Hollis zog sich völlig von der Welt zurück. Je länger sein Rückzug und sein Schweigen anhielten, desto bedeutender wurden Mark Hollis und seine Musik mit Talk Talk.



Früher wurden seine Songs etwas herablassend als "New Romantic" eingeordnet, heute gelten sie als visionär, als ein musikalischer Anfang zu etwas völlig Neuem, etwas Unerhörtem, das inspirieren und Maßstäbe setzen konnte.



All das wussten wir im Oktober 1984 im Berliner "Metropol" natürlich noch nicht, wir durften schlicht und ergreifend einer musikalisch außergewöhnlich Band lauschen. Und alle, die damals dabei waren, werden sich heute wahrscheinlich mit Wehmut an dieses Konzert erinnern – genauso wie die Musikwelt immer des Pop-Genies Mark Hollis gedenken wird.

Sendung: Radioeins, 26.01.2019, 23:00 Uhr