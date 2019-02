Großfleischerei in Perleberg nach Chemieunfall evakuiert

Ammoniak wirkt in hohen Konzentrationen ätzend auf Augen oder Lunge. Am Freitag strömte es aus der defekten Kühlanlage einer Fleischerei in Perleberg und sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Inzwischen gaben die Rettungskräfte aber Entwarnung.