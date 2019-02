Audio: Inforadio | 28.02.2018 | Maria Ossowski | Bild: Issam Hajjar

Ausstellung im Berliner Pergamonmuseum - Syrer kämpfen um den Erhalt ihrer Kulturstätten

28.02.19 | 19:49 Uhr

Der Krieg bedroht und zerstört Syriens vielfältige Kulturlandschaft. Mit Hilfe deutscher Kultureinrichtungen arbeitet ein syrisches Projekt an der Erhaltung der Kulturstätten. Eine Ausstellung in Berlin lädt Besucher zu einer virtuellen Entdeckungsreise ein. Von Maria Ossowski

Fotos, Dokumente, Pläne, 3-D-Modelle, Filme - Hunderttausende sogenannter Digitalisate zeigen im Syrian Heritage Archive Project, wie die Kulturstätten Syriens einst ausgesehen haben. Das Museum für Islamische Kunst und das DAI, das Deutsche Archäologische Institut, haben dieses Archiv zusammengestellt. Seit Donnerstag ist es in der Sonderausstellung "Kulturlandschaft Syrien. Bewahren und Archivieren in Zeiten des Krieges" im Berliner Pergamonmuseum zu sehen. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Syrien seien immer sehr eng gewesen, sagt der Direktor des islamischen Museums, Stefan Weber. Das DAI habe seit 1984 eine Station in Damaskus, die deutschen Universitäten seinen schon lange in der Forschung zu Syrien aktiv, so Weber. "Ganz klar war von diesem Netzwerk, was wir haben, mit Freunden und Kollegen, die Ansage: Hört mal, helft uns hier, hier wird sehr viel zerstört. Was könnt Ihr beitragen?"

Kulturerhalt im kriegszerstörten Syrien

Bild: Museum für Islamische Kunst/Sultan Kitaz Eingang zur Zitadelle von Aleppo. Im Zuge des Krieges wurden kunsthistorisch bedeutende Moscheen und ein spätosmanisches Hospital weitgehend zerstört.

Bild: Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst, Eugen Wirth, 2013 Direkt vor der Zitadelle von Aleppo liegt der Sultaniyya-Moschee-Komplex aus dem 13.Jh. Auch dieser wurde während des Krieges stark zerstört.



Bild: Issam Hajjar, 2007 Während dieses beeindruckenden Sonnenaufgangs ist die Umaiyadenmoschee zu erkennen. Sie befindet sich inmitten der historischen Altstadt von Damaskus, welche als Ganzes zum UNESCO-Welterbe gehört.

Bild: Issam Hajjar, 2011 Der Basar in Aleppo war mit seinen mehr als 1000 kleinen Läden das Herz der Stadt, bis er durch den Krieg in Syrien stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.



Bild: Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst, Eugen Wirth, 1963 Der Tempel des Gottes Baal in der Oase von Palmyra. Das Foto entstand bevor sein Allerheiligstes, die Cella, vom sogenannten Islamischen Staat gesprengt wurde.



Bild: Sammlung Michael Meinecke, Foto: Andreas Schmidt-Colinet, 1981 Bankettreliefs und Architekturteile aus einem Tempelgrab, das von 1981-85 von der Syrischen Antikendirektion in Kooperation mit dem Deutschem Archäologischen Institut ausgegraben wurde.



Bild: Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst, Eugen Wirth, 1965 Der Tigris, mit der Euphrat das Fundament des Zweistromlandes, bildet im Nordosten Syriens den Grenzfluss zur Türkei und zum Irak.



Bild: Karin Pütt, 2009 Bis vor wenigen Jahrzehnten waren Kuppelhäuser aus Lehmziegeln die übliche Hausform in vielen ländlichen Teilen Nord- und Zentralsyriens. | Link zum Artikel | Weitere Bildegalerien

Play Pause Fullscreen















Archiv soll weiter entwickelt werden

Zwei Projektgruppen haben das umfassendste Archiv über Syrien außerhalb des Landes zusammengetragen. Und zwar nicht nur für die Denkmalschützer vor Ort, sondern für alle Syrer, die ihre Heimat verloren haben und ihre kulturelle Identität stärken möchten. "Wir am Museum für islamische Kunst arbeiten daran, um ausgewählte Fotos und Storys aus der Datenbank interaktiv zu vermitteln, in drei Sprachen", erklärt Weber. So könnten Syrer sowohl in Syrien, aber auch die, die nicht mehr in Syrien sind, sich die Erinnerungsschätze holen. "Wir wollen dass die Syrer partizipativ dieses System und dieses Archiv weiter entwickeln", so Weber. In der Ausstellung präsentiert das Museum für islamische Kunst Städte auf großen, halbrunden Fototafeln: Damaskus, Aleppo, Palmyra, Rakka und die sogenannten Toten Städte, die schon seit Jahrhunderten verlassen sind. Filme, Berichte und interaktive Bildschirme begleiten die Stationen der Zerstörungen, wobei Damaskus noch weitgehend erhalten ist. Teile Aleppos jedoch müssen wieder aufgebaut werden. Und Beton ist billiger als Stein.

Infos im Netz Sammlung Michael Meinicke/Andreas Schmidt-Colinet 28.2. - 26.5.2019 - Ausstellung "Kulturlandschaft Syrien" Kulturerhalt in einem kriegszerstörten Land? Die Sonderausstellung im Museum für Islamische Kunst lädt die Besucherinnen und Besucher mit Objekten, Filmen, Fotos und interaktiven Bildschirmen auf eine virtuelle Erkundungsreise durch die Kulturlandschaft Syriens ein.

Kulturstätten könnten Opfer von Bauspekulanten werden

"Dort sind dann, wenn es auch noch viel Korruption gibt, die Baulöwen besonders stark", befürchtet Weber. Nach Einstellung der Kampfhandlung sei etwa das Archiv der Antikendirektion zerstört worden. "Das ist natürlich wunderbar für jeden Spekulanten, denn wo nichts wichtiges ist, kann man ja neu bauen", sagt der Museumsdirektor. Genau deshalb ist das Archiv mit seinen Plänen und Dokumenten so wichtig. Mit ihnen können Denkmalschützer bei Bürgermeistern und Gouverneuren argumentieren. "Wenn ein Denkmalbeauftragter mit Wissen und internationalem Backing vor diese Person tritt, hat er deutlich größere Möglichkeiten sich durchzusetzen als ohne", so Weber. So würden es die Freunde vor Ort berichten. Sie hätten um Daten gebeten und die weitere Dokumentation der Zerstörungen gebeten. Ihre Hoffnung: Wenn es losgeht mit dem Wiederaufbau, haben sie die nötigen Daten bereits. Noch herrscht Krieg in Syrien. Aber dank dieses Archivs mit seinen digitalen Schätzen, die das Deutsche Archäologische Institut und das Museum für Islamische Kunst aus aller Welt zusammen getragen haben, wird es im Frieden die Chance geben, einiges wieder originalgetreu aufzubauen.