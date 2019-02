Bild: imago/John Angelillo

Preisverleihung in Los Angeles - Deutsche Oscar-Beiträge gehen leer aus

25.02.19 | 07:57 Uhr

Einige Überraschungen gab es bei der Oscar-Verleihung: Nicht die Netflix-Produktion "Roma" wurde bester Film, sondern "Green Book". Der in Berlin lebende Dokumentarfilmer Talal Derki ging ebenso leer aus wie Florian Henckel von Donnersmarck ("Werk ohne Autor").

Die Oscar-Hoffnungen der deutschen Filmbranche sind in der Nacht zu Montag enttäuscht worden. In vier Kategorien waren Filmschaffende oder Produktionen aus Deutschland nominiert, gingen aber jeweils leer aus. Das Künstlerdrama "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck hatte sogar zwei Chancen: In der Kategorie "nicht-englischsprachiger Film" und für den Kameramann Caleb Deschanel. Auch die rbb-Koproduktion "Of Fathers and Sons" wurde in der Kategorie "bester Dokumentarfilm" nicht berücksichtigt.

"Green Book" bester Film

Mit dem Oscar für den besten Film wurde "Green Book - Eine besondere Freundschaft" ausgezeichnet. Die in der Zeit der Rassentrennung in den USA angesiedelte Tragikomödie setzte sich unter anderem gegen "Roma" des Mexikaners Alfonso Cuarón und "Bohemian Rhapsody", den Film über die Rockband Queen, durch. Als großer Oscar-Favorit war eigentlich "Roma" gehandelt worden. Dennoch verlief der Abend für Regisseur Cuarón keineswegs enttäuschend. Der Mexikaner gewann mit seinem für den Streamingdienst Netflix gedrehten Werk die wichtigen Auszeichnungen für die beste Regie, die beste Kamera-Arbeit und als bester nicht-englischsprachiger Film.

Rami Malek bester Hauptdarsteller

Als beste Hauptdarstellerin geehrt wurde die Britin Olivia Colman. Den Oscar bekam die 45-Jährige für ihre Rolle als britische Königin Anne aus dem 18. Jahrhundert in "The Favourite - Intrigen und Irrsinn". Als große Favoritin war Glenn Close ("Die Frau des Nobelpreisträgers") ins Rennen gegangen. Der Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller ging an den US-Schauspieler Rami Malek für seine Darstellung des legendären Queen-Sängers Freddie Mercury in "Bohemian Rhapsody".



"Free Solo" bester Dokumentarfilm

In der Kategorie "beste Dokumentation" war die deutsch-syrisch-libanesische Produktion "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" nominiert gewesen. Der rbb hatte den Film koproduziert. Der in Berlin lebende syrische Regisseur Talal Derki hatte für seine Doku viele Monate bei einer Familie in Syrien gelebt, deren Vater ein radikaler Islamist ist. Den Doku-Oscar gewann dann aber der Film "Free Solo" von Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vasarhelyi über einen waghalsigen Freikletterer.



Liste der Oscar-Preisträger (Auswahl) Bester Film Green Book Bester Regisseur Alfonso Cuarón, Roma Bester fremdsprachiger Film Roma Bester Dokumentarfilm Free Solo Bester Schauspieler Rami Malek, Bohemian Rhapsody Beste Schauspielerin Olivia Colman, The Favourite Bester Nebendarsteller Mahershala Ali, Green Book Beste Nebendarstellerin Regina King, Beale Street Bestes Orginal-Drehbuch Green Book (Nick Vallelonga, Brian Currie

und Peter Farrelly) Bestes adaptiertes Drehbuch BlackKlansman (Charlie Wachtel, David

Rabinowitz, Kevin Willmott und Spike Lee) Beste Kamera Roma (Alfonso Cuarón) Beste Musik Black Panther (Ludwig Goransson)

Bester Song Shallow aus A Star Is Born (Lady Gaga, Mark Ronson,

Anthony Rossomando und Andrew Wyatt)



