rbb-Koproduktion "Of Fathers and Sons"

Der vom Rundfunk Berlin-Brandenburg koproduzierte Dokumentarfilm "Of Fathers and Sons – Die Kinder des Kalifats" ist für den Oscar 2019 in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" nominiert. Der Film von Talal Derki begleitet den Alltag eines salafistischen Rebellenführers und seiner Familie in Syrien über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren.

"Wir freuen uns im rbb für Derki über die Würdigung seiner großartigen Arbeit und drücken ihm für die Oscar-Nacht die Daumen", sagte rbb-Intendantin Patricia Schlesinger.

Insgesamt schickt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences fünf Dokumentarfilme ins Rennen um den begehrtesten Filmpreis der Welt. Die 91. Verleihung findet in Los Angeles am Sonntagabend (Ortszeit) statt.