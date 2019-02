Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist tot. Nach Angaben seines Managements starb der 77-Jährige in den frühen Morgenstunden des Samstags in Zürich an seiner Krebserkrankung. "Mit ihm verlieren wir nicht nur einen grandiosen Künstler, der bis zuletzt intensiv und voller Freude an Projekten gearbeitet hat, sondern auch einen wunderbaren Menschen und Freund", sagte Managerin Patricia Baumbauer dem epd. Er sei im Kreise seiner Familie gestorben.



Ganz war einer der führenden Schauspieler in deutscher Sprache. Der am 22. März 1941 geborene Mime verkörperte die großen Rollen Theaterliteratur von der Antike bis zur Gegenwart und arbeitete mit den innovativsten Regisseuren seiner Zeit. Mit seiner markanten Stimme hat er wie wenige andere Pathos glaubwürdig verkörpert.