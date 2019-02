dpa/Sophia Kembowski Audio: Inforadio | 13.02.2019 | Klaas-Wilhelm Brandenburg | Bild: dpa/Sophia Kembowski

Studie über Berliner Clubs - "Clubs sind keine Gelddruckmaschinen"

Wie geht es den Berliner Clubs? Das sollte eine Studie im Auftrag der Clubcommission herausfinden. Manche Ergebnisse überraschen, andere bestätigen: Die Branche steht unter Druck. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Wenn die Clubcommission, das Netzwerk der Berliner Clubs, zum Jahresauftakt lädt, wird das keine Veranstaltung wie jede andere – das war Dienstagabend schon sehr früh klar. Zu Beginn sang eine russische Band mit schrill geschminkten Gesichtern über ihre Liebe zum Darkroom des Neuköllner Clubs "Ficken 3000" – und das ausgerechnet im queeren Club SchwuZ, ebenfalls ansässig in Neukölln, in den die Clubcommission geladen hatte.

Nach diesem ungewöhnlichen Auftritt kamen dann unerwartete Ergebnisse – und zwar die einer Studie über die aktuelle Lage der Berliner Clubs. "Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut", sagt Klaus Goldhammer, der die Studie im Auftrag der Clubcommission durchgeführt hat. Eine Antwort, die durchaus überrascht, schließlich gibt es immer wieder neue Meldungen über Clubs, die von der Schließung bedroht sind oder endgültig dicht machen müssen. Mindestens genauso überraschend: 280 Clubs und Veranstalter gebe es in Berlin – und damit nicht weniger als vor zehn Jahren.

Jeder fünfte Clubbetreiber schreibt Verluste

Also kein Clubsterben in der Stadt? Doch, sagt Lutz Leichsenring von der Clubcommission, denn es gebe auch einen qualitativen Verlust: "Dass also die Clubs so unter Verwertungsdruck geraten, dass man einfach nicht mehr experimentieren kann." Unbekannten DJs eine Plattform geben oder neue Bands ausprobieren, das gehe dann nicht mehr, weil man nur noch Umsätze generieren müsse, um Kosten zu decken.

Über die Studie imago/Martin Müller Erhebung der Clubcommission - Fragebögen und Interviews Für die Studie wurden Fragebögen an etwa 280 Clubbetreiber und Veranstalter in Berlin verschickt. Etwa 30 Prozent haben geantwortet. Außerdem wurden 500 Besucher von Berliner Clubs befragt und 15 Gespräche mit Experten aus Politik, Wirtschaftsförderung, dem Tourismus-Bereich, der Clubszene und der Veranstaltungsbranche geführt. Zusätzlich wurden die Ergebnisse anderer Studien genutzt, zum Beispiel zu Touristenzahlen in Berlin.

Noch gibt es in Berlin viele, die dieser Logik nicht folgen wollen, aber die müssen schon heute die Konsequenzen tragen. Jeder fünfte Clubbetreiber macht laut eigenen Angaben Miese, jeder dritte geht zumindest ohne Gewinn heraus. Für Klaus Lederer (Linke), Berlins Kultursenator, ist deshalb laut eigener Aussage klar: "Wer immer noch glaubt, Clubs seien nichts weiter als große Gelddruckmaschinen, in denen sich Leute die Hucke zulöten, der hat’s wirklich nicht verstanden – oder kennt sie nicht."

Steigende Mieten und Verdrängung machen Clubs zu schaffen

Dafür sprechen auch andere Zahlen der Studie: So habe sich der Gesamtumsatz der Clubs mit 168 Millionen Euro und die Zahl der etwas mehr als 9.000 Beschäftigten in der Branche im Zehn-Jahres-Vergleich kaum verändert. Und das, obwohl eigentlich mehr Touristen wegen der Clubs nach Berlin kommen: Etwa drei Millionen waren es vorletztes Jahr. Sie brachten knapp 1,5 Milliarden Euro in die Stadt. Dass der Umsatz der Clubs trotzdem nicht stieg, liege an den steigenden Mieten, die sie oft zu zahlen hätten. Es sei nicht die einzige Sorge der Clubbetreiber, sagt Klaus Goldhammer, der die Studie im Auftrag der Clubcommission durchgeführt hat: "Die Veranstalter sagen zu Recht, dass sie ein großes Problem mit Verdrängung haben." Denn immer mehr Menschen ziehen in die Stadt, und im Konflikt zwischen alten Clubs und neuen Wohnungen werden die Clubs oft benachteiligt.

Eine Lösung: Clubs nicht mehr als Vergnügungsstätten?

Deshalb fordern die Betreiber, dass ihre Läden baurechtlich nicht mehr als Vergnügungsstätte eingestuft werden, sondern als Kulturstätte. "Vergnügungsstätte bedeutet, dass wir auf einer Ebene sind mit Pornokinos oder Casinos", sagt Lutz Leichsenring. Dabei seien Clubs nicht einfach ein Wirtschaftsbetrieb wie jeder andere: Mitunter funktionierten sie als Schutzräume für marginalisierte Gruppen. Das SchwuZ als Schutzraum für queere Menschen sei da das beste Beispiel.

Der Studien-Autor Klaus Goldhammer unterstützt die Forderung, Clubs als Kulturstätten einzuordnen. "Dann wäre es eben nicht einfach möglich, zu sagen: Wegen der Lärmentwicklung muss ein Club schließen oder darf nur noch bis 22 Uhr offen sein." So könnten Clubs deutlich schwerer verdrängt werden.

Schon jetzt gucken, wo neue Orte für Clubs sind

Ob es jemals so weit kommt, ist allerdings fraglich: Denn das ist Sache des Bundes. Ganz untätig will Berlin aber nicht bleiben: Klaus Lederer hat schon laut über eine Bundesrats-Initiative nachgedacht. "Wir müssen außerdem jetzt schon gucken, wo wir perspektivisch Orte für neue Clubs identifizieren", sagt der Kultursenator. Die Alte Münze in Mitte sei so ein Ort, der geschützt wäre vor Wohnbebauung, wenn man es von Anfang an mitdenke. Auch der Flughafen Tegel komme in Frage, wenn er nach der Eröffnung des BER endgültig für den Luftverkehr schließe, sagte Lederer. Doch auch dort ist die Frage, ob es jemals so weit kommt, noch nicht endgültig beantwortet.