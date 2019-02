imago/Martin Müller Audio: Inforadio | 01.02.2019 | Cora Knoblauch | Bild: imago/Martin Müller

Theaterkritik | Uraufführung in der Neuköllner Oper - Elfie gegen den Rest der Welt

01.02.19 | 08:41 Uhr

Das Drehbuch, eine Mordgeschichte, ist 30 Jahre alt, das Tankred Dorst kurz vor seinem Tod dem künstlerischen Leiter der Neuköllner Oper gibt. Knapp zwei Jahre später bringt Glocksin den Stoff als Musiktheaterstück "Elfie" auf die Bühne. Von Cora Knoblauch

Elfie will nicht mehr. Elfie will alles. Mitten in einer deutschen Kleinstadt sprengt die Ehefrau eines Mathelehrers ihr gesamtes kleinbürgerliches Umfeld. Sie provoziert, wo sie kann, flirtet mit sämtlichen Männern aus dem Bekanntenkreis und für ihre Tochter, geschweige denn den Ehemann, interessiert sie sich so gut wie gar nicht. Dann eher für den Eigenbrötler Hermann Dechant, in dessen Dachwohnung nachts noch ein Licht brennt, wenn alle anderen längst schlafen.

Wie eine Motte zieht es Elfie, gesungen von Inka Löwendorf, stets zu diesem Licht. Dechant, gesungen von Guido Kleineidam, weiß zwar auch nicht so Recht, was er mit der lebenshungrigen Frau anfangen soll, aber aufregend ist sie allemal. Das Autorenpaar Tankred Dorst und seine Frau Ursula Ehler orientierte sich bei dieser Geschichte grob an Georg Büchners Woyzeck. Elfie ist beides: der rasende Woyzeck und dessen ermordete Geliebte gleichzeitig.

Elfie: Rasender Woyzeck und ermordete Geliebte zugleich

Auch Elfie wird am Ende Opfer der Eifersucht. Ihren im Grunde gutherzigen Ehemann Ernst, gesungen von Clemens Gnad, hat sie solange provoziert, bis er sie schließlich umbringt.

Komponist Wolfgang Böhmer und Regisseur Martin G. Berger, die gemeinsam bereits das Erfolgs-Musical "Stella" auf die Bühne der Neuköllner Oper brachten, haben diese Geschichte, die eigentlich mal ein Film werden sollte, in ein Libretto für acht Sänger umgeschrieben und komprimiert. Der gesamte Raum wird zur Bühne, die Zuschauer sitzen wie bei einem Boxkampf in vier Blöcken um ein quadratisches Podest in der Mitte. Leise surrt dort auf dem Podest eine Modelleisenbahn im Kreis, offenbar Symbol für die kleinbürgerliche Welt der Elfie.

Bild im Bild im Bild im Bild

Da die Sänger stets in ihre ans Gesicht geklebten Mini-Mikrofone singen, wirkt der Regiekniff, die Schauspieler mal vor und mal hinter den Zuschauern singen zu lassen, leider obsolet - der Sound kommt eh immer aus derselben Richtung und zwar irgendwie von überall. Zwischendurch schnappen sich die Sänger kleine Handkameras und filmen sich gegenseitig, das Gefilmte wird synchron auf die vielen Leinwände im Raum übertragen. Zwischendurch weiß man als Zuschauer gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll.

Die Schauspieler filmen sich mit Handkameras

Am stärksten auf der Strecke aber bleibt der Leidensruck der Elfie. In der Neuköllner Oper wird sie reduziert auf eine Frau, deren einzige Revolte darin besteht, sich jedem Mann an den Hals zu werfen, der es geschehen lässt. Den knapp 90 minütigen Abend trägt sehr souverän ein achtköpfiges Orchester. Das spielt zwar etwas versteckt hinter einer Art spanischen Wand, dafür aber derart furios, dass sich erahnen lässt, wieviel Wut und Revolution in der Elfie von Tankred Dorst steckt.