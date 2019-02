dpa/Nijhof Audio: Inforadio, 01.02.2019, Nadine Kreuzahler | Bild: dpa/Nijhof

Berühmte Theaterdarstellerin - Schauspielerin Ursula Karusseit gestorben

01.02.19 | 17:30 Uhr

Heutzutage kennen viele Fernsehzuschauer sie aus der Serie "In aller Freundschaft". Ursula Karusseit war aber auch eine bekannte Theaterschauspielerin - vor allem an der Volksbühne. Nun ist die 79-Jährige in Berlin gestorben.

Die Schauspielerin Ursula Karusseit ist tot. Ihr Management bestätigte einen Bericht des "Neuen Deutschland", wonach sie am Freitag im Alter von 79 Jahren in Berlin in einem Krankenhaus gestorben ist.

Geboren wurde Karusseit am 2. August 1939 im westpreußischen Elbing im heutigen Polen. In Mecklenburg ging sie zur Schule. Sie machte zunächst eine kaufmännische Ausbildung an einer Berufsschule und fand später zur Bühne. Bis 1962 studierte sie in Ost-Berlin an der Staatlichen Schauspielschule.

Sendehinweis Anlässlich des Todes von Ursula Karusseit ändert der rbb sein Fernsehprogramm am Sonntag, 3. Februar. Um 9 Uhr läuft der Film "Der zweite Frühling", im Anschlass daran "Die letzte Million." Um 17.05 Uhr wird eine zusätzliche Folge von "In aller Freundschaft" gezeigt".

Engagements an zahlreichen Bühnen

Im Laufe der Zeit wurde sie zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen des DDR-Theaters und des ostdeutschen Films. In Berlin war sie am Deutschen Theater engagiert, am Maxim-Gorki-Theater und dann viele Jahre an der Volksbühne. Unter dem Intendanten Benno Besson feierte sie dort ihre größten Erfolge. Sie heiratete Besson 1969. Ihr gemeinsamer Sohn Pierre Besson ist ebenfalls ein bekannter Schauspieler.

Zu DDR-Zeiten spielte Karusseit auch im TV-Fünfteiler "Wege übers Land" mit, mit dem sie auch im Westen bekannt wurde. Heute kennen Fernsehzuschauer sie vor allem aus der populären ARD-Serie "In aller Freundschaft". In der Sachsenklinik spielte sie lange die schlagfertige Cafeteria-Chefin Charlotte Gauss. Zuletzt arbeitete sie an einem Buch mit dem Titel "Zugabe", das nach Angaben des Eulenspiegel-Verlags im März erscheinen soll.

Woidke würdigt Karusseit als "große Mimin"

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) würdigte Karusseit als "große deutsche Mimin". In einer Mitteilung erklärte er, sie gehöre zu jenen Künstlerinnen der DDR, die auch im Westen Deutschlands einem breiten Publikum bekannt geworden seien. Bereits vor dem Mauerfall habe Karusseit am Kölner Schauspiel die "Mutter Courage" gespielt. Dem Land Brandenburg seit die Mimin eng verbunden gewesen. Nicht nur weil sie in Senzig, südlich von Berlin gelebt hätte, sondern auch, weil sie u.a. an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf gelehrt hätte.

Sendung: Inforadio, 01.02.2019, 16.00 Uhr