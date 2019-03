Bild: Powerline Agency

Konzertkritik | Jungstötter in Berlin - Verstörend ernsthaft, auf eigenwillige Weise cool

06.03.19 | 07:48 Uhr

Der Musiker Jungstötter erregt gerade mit seinem Debütalbum großes Aufsehen in der Musikpresse. "Der neue Nick Cave" nennen ihn manche. Jetzt präsentierte sich Jungstötter bei zwei ausverkauften Konzerten im Roten Salon live mitsamt Band. Von Hendrik Schröder

Jungstötter heißt bürgerlich Altstötter. Fabian Altstötter. 27 Jahre ist er alt, aufgewachsen in Landau, mittlerweile wohnhaft in, natürlich, Berlin. Früher hat er mal ein paar sehr gute Platten mit seiner alten Band Sizarr veröffentlicht, die über eine beschränkte Szenebekanntheit allerdings nie hinauskam. Jetzt sitzt er am Klavier im Roten Salon der Volksbühne und präsentiert sein erstes Soloalbum "Love is" und der erste Eindruck ist: Was ist das denn für ein Typ? Setzt sich mit dem Rücken zum Publikum ans Klavier und sagt kein Wort. Trägt ein schwarzes Seidenhemd, seine Ohrringe blinken im spärlichen Licht, dann beugt er sich vor zu dem schwarzen, langen Mikrofon und singt. Wirklich wie Nick Cave, also nicht genau so, aber ähnlich tief, düster und auf morbide Weise umarmend.

Schüchtern oder eingebildet?

Nach einem Song steht Jungstötter auf, jetzt sieht man die Goldketten um seinen Hals, er bedankt sich wortkarg und cool für den großen Applaus, schaut kurz abschätzend ins Publikum. Also entweder findet der sich richtig geil oder er ist ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. Um es vorweg zu nehmen: letzteres. Ein Zuschauer grölt in die Pause: "Man seht ihr gut aus“ - und der ganze Saal lacht und Jungstötter auch und sagt sinngemäß später: "Danke, so ein Kompliment bringt mich aber ganz durcheinander". Und das meint er ganz offensichtlich auch so. Ein verstörend ernsthafter Bursche, nicht verklemmt, aber eben auf ganz eigenwillige Weise cool. Mit großer Entschlossenheit umklammert er sein Mikro, hält sich am Stativ fest, wiegt sich vor und zurück, wirft die Stirn in Falten. Einer wie aus der Zeit gefallen, er redet langsam und bedächtig, mit süddeutschem Akzent, schließlich kommt er aus der Pfalz, wirkt alt und jung zugleich, stellt seine Band höflich mit Vor – und Zunamen vor. Er singt nicht unengagiert, aber immer etwas über den Dingen stehend, als wolle er sagen: "Ach, das bisschen Musik hier ist die Aufmerksamkeit nicht wert." Dabei sind seine jungen und mit großen Brillen, Mützen, Tattoos, extravaganten Hosenschnitten um optische Individualität sehr bemühten Fans total begeistert.

Zu wenig Unruhe

Eine tolle Band hat Jungstötter dabei, Drums, Gitarre, Bass, Klavier. Sparsam spielen die vier Musiker, aber dicht und jazzig. Meistens bleibt die Dynamik unten, nur kurz brechen sie mal aus, dann kommen wilde Synthesizer dazu, die Gitarre atmet schwer und verzerrt. Das sind seltene Momente der Unruhe und das ist schade, denn sie tun der Dynamik des Abends sehr gut. So imposant Jungstötter singt, so zerbrechlich und stark dabei, so dunkel und romantisch und unaffektiert – die Songs klingen nach 30 Minuten alle sehr gleich. Keiner bohrt sich wirklich rein und bleibt hängen, es wirkt eher wie eine lange, ruhige Session, eher wie ein bestimmter Sound, als wie 15 verschiedene Lieder. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Nach 70 Minuten ist Schluß, mehr Material hat die junge Band noch nicht. Aber der Anfang ist gemacht, die Band steht vor ihrer ersten großen Tour quer durch Europa. Von Jungstötter werden wir noch hören, Sänger und Band haben ihre Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft.

