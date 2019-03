Er ist einer der populärsten Hip-Hop-Künstler: Austin Richard Post alias Post Malone. In Berlin hat es der 23-Jährige am Montag geschafft, unterschiedlichste popkulturelle Strömungen zusammenzubringen. David Krause hat sich seinen Auftritt angesehen.

Die Geschichte von Post Malone beginnt mit der klassischen Künstler-Krise. Keine Kohle, schlecht in der Schule und ein Umfeld, das ihm immer wieder sagt: Aus dir wird nichts. Ein paar Freunde hat der gebürtige New Yorker dann doch, sie bringen ihn nach Los Angeles. Die Freunde stammen aus dem Gaming-Kosmos auf Youtube. Malone wohnt bei ihnen, fängt an, Gitarre zu spielen, lädt mit 22 seinen Song White Iverson bei Soundcloud hoch. Ein Label wird auf ihn aufmerksam, nimmt ihn unter Vertrag, bringt den Track als Single heraus. Das Ergebnis: 5x Platin in den USA, Millionen von Klicks, die wohl seine wichtigste Währung sind.