Konzertkritik | The Lemonheads im SO36 - Eine Nacht Indierock ohne Happy End

04.03.19 | 07:49 Uhr

Die 90er - das Jahrzehnt der Gitarrenmusik. Bands wie Nirvana haben Lärm, lange Haare und zerrissene Jeans in den Mainstream gebracht. Mittendrin eine Band, die gar nicht so aggressiv und selbstzerstörerisch unterwegs war: The Lemonheads aus Boston. Von Simon Brauer

Dieser Song war ihr erster richtiger Hit: Mrs Robinson, im Original von Simon And Garfunkel. Für die Lemonheads aus Boston der Durchbruch im Jahr 1992. Klar, dass gestern im gut gefüllten SO 36 in Kreuzberg die meisten Besucherinnen und Besucher diesen Hit auch gern gehört hätten. Aber: Er kam nicht. Pünktlich um 21 Uhr betreten die Lemonheads die Bühne. Von der Ur-Besetzung ist nur noch Sänger und Gitarrist Evan Dando [sprich: 'Äwwenn 'Dänndou] übrig geblieben, begleitet von zwei weiteren Musikern an Bass und Schlagzeug. Ohne Begrüßung und ohne Pausen jagt das Trio durch die ersten Songs; ein rumpelndes Schlagzeug, eine Schrammelgitarre und Dandos unverkennbare und immer noch honigsüße Stimme – viel mehr brauchen die Berliner Indierock-Fans nicht für einen nostalgischen Abend

Keine Zeit zum klatschen

Neben eigenen Songs spielen die Lemonheads auch viele Coverversionen – schließlich ist der Anlass für die aktuelle Tour das neue Album mit dem Titel „Varshons 2“, das ausschließlich Coverversionen enthält von Nick Cave bis zu den Eagles. Nach 45 Minuten verlassen der Bassist und der Schlagzeuger die Bühne, Evan Dando wechselt von E- zu Akustikgitarre und macht munter weiter bei seinem Versuch, so viele Lieder wie möglich in kürzester Zeit zu spielen. Das Publikum kommt kaum dazu, die einzelnen Stücke ausgiebig zu beklatschen, denn während der eine Song noch ausklingt – hier zum Beispiel ein Coversong von Lionel Ritchie, fängt Dando schon mit dem nächsten an.

30 Songs in eineinhalb Stunden

An die 30 Songs spielen die Lemonheads in dem insgesamt nur eineinhalbstündigen Konzert. Was davon eigene Songs und was Coverversionen sind, ist Nebensache; Evan Dando macht mit seinem scheinbar mühelosen Gesang alles zu Lemonheads-Stücken. Als die Band wieder komplett auf der Bühne steht, steuert der Abend dem Höhepunkt entgegen – so fühlt es sich zumindest an. Das Publikum sehnt sich nach dem großen Hit, der den Abend perfekt machen könnte.

Ein unbefriedigendes Ende

Evan Dando kündigt die letzten beiden Songs an, aber der große Hit „Mrs Robinson“ ist nicht dabei. Auch kein kleiner Hit mehr; stattdessen tauschen die Musiker noch die Instrumente, der Schlagzeuger spielt Bass, der Bassist Gitarre, Dando sitzt am Schlagzeug und klöppelt ein bisschen vor sich hin. Schade, dass dieses ansonsten tolle Konzert der Lemonheads so plötzlich und unbefriedigend zu Ende geht.