dpa/Christoph Soeder Audio: Inforadio | 03.03.2019 | Hendrik Schröder | Bild: dpa/Christoph Soeder

Konzertkritik | Country To Country-Festival - Nicht ohne meinen Cowboyhut

03.03.19 | 09:33 Uhr

Das Country to Country-Festival bringt erstmals etablierte Stars der Countryszene und Nachwuchsbands zusammen. Bei einem zweitägigen Festival in der neuen Verti Music Hall. Hendrik Schröder lauschte mit am ersten Abend - und war beeindruckt.

Wenn draußen nicht Country-Konzert dran stehen würde, würde man sich erst mal wie auf einer Faschingsparty fühlen. Und das ist gar nicht abwertend gemeint. Denn wann sonst kommen erwachsene Menschen mit Cowboyhüten, in Fransenjacken aus Wildleder, in spitzen Stiefeln, staubigen Jeans und Westernhemden zu einem Festival und finden, das sei das Normalste der Welt? Und das zu tausenden. Kurzum: In der Verti Music Hall sieht es aus wie in einem "Lucky Luke"-Comic und alle sind super drauf. Die Sicherheitskontrollen am Einlass ähneln denen an Flughäfen, Colts und Gewehre bleiben heute draußen.

Country-Sänger Hunter Hayes sorgte mit seinem Auftritt für zweigeteilte Meinung | Bild: dpa/Christoph Soeder

Keine Atmosphäre, brillanter Sound

Das C2C-Festival findet in der Verti Music Hall statt, sie wurde erst kürzlich direkt vor die Mercedes Benz Arena gebaut. Ein kaltes, betongraues, überfunktionales Monster von einer Mehrzweckhalle, von jeder Eigenatmosphäre befreit, mit dem Charme eines Hotels am Hauptbahnhof. Fürchterlich, schlimm, unwürdig für diese Musikfans, die aus ganz Deutschland gekommen sind, um zusammen Country zu zelebrieren, zu tanzen, zu leben. Festivalstimmung in diesem Klotz? Niemals. Aber: Der Sound ist grandios, der beste der Stadt, betörend die Bässe, differenziert die Höhen, egal, wo man steht. Auch beim noch recht jungen Hunter Hayes aus Lousiana, angerückt mit einer tiefentspannten, schwergewichtigen Band aus vier massiven Typen, der hier sein allererstes Deutschlandkonzert spielt und mit seinen Posen und seiner weichen Stimme eher an einen Schmusebarden als an einen Countryrocker erinnert. Er prostet locker mit seinem Whisky im Plastikbecher ins Publikum, hunderte Arme prosten mit Bier in Plastikbechern zurück. Das Leben kann so einfach sein. Und doch bleiben die Zuschauer bei Hunter Hayes zweigeteilt zurück. Die einen begeistert, die anderen enttäuscht.

Brett Eldredge gehört in der Countryszene zu den Stars | Bild: dpa/Christoph Soeder

Paartanz vor der Spotlight-Bühne

Und tatsächlich diskutieren nach dem Auftritt zwei Männer um die 50 in kompletter Cowboy-Montur sehr ernsthaft darüber, ob das überhaupt noch Country war. Die Frage, ob man es vielleicht wenigstens Western nennen könnte, spare ich mir. Denn zugleich beginnt auf der Spotlight Stage, einer winzigen Bühne im Foyer der Halle Mrs. Greenbird, ein gemischtes Duo aus Nippessippi wie sie selbst sagen, also aus Köln, ihr kurzes Set und verzaubert die Leute sofort. Die Band ist vor einigen Jahren aus einer Castingshow hervorgegangen und klingt vielleicht auf Platte gar nicht mal so spannend, aber hier und jetzt als Lückenfüller zwischen zwei großen Bands, ist sie: grandios. Nur eine Westerngitarre und zwei Stimmen, ein paar Coverversionen, etwas eigenes Material. Das Publikum rückt dicht zusammen, einzeln gejuchzte "Jihaas" und tanzende Paare vor der Bühne inklusive.

Country heißt Freundschaft

Höhepunkt des ersten Abends ist dann der Auftritt von Brett Eldridge, in den USA auch jenseits der Countryszene ein Star, der schon einige Goldene Schallplatten an der Wand hängen hat und einen erzkonservativen, ereignislosen "Hardrockwesternirgendwas"-Mischmasch spielt. Aber das sehr gekonnt, auch "ohohoho" dürfen die Leute singen, das Bier fließt in Strömen.

Infos im Netz www.verti-music-hall.de - C2C: Country to Country Festival Berlin Das Festival in der Verti Music Hall findet am Sonntag nochmal statt.

Ich unterhalte mich mit einem Paar mittleren Alters aus Thüringen, extra angereist, beide mit Westernhüten auf dem Kopf, er mit einem beeindruckenden Cowboy-Schnäuzer, bodenständig, nett, Typ: Verwaltungsfachangestellte mit Hobby Westernkultur. Die beiden verraten mir mit leuchtenden Augen: Die Musik ist gar nicht so wichtig, wichtig ist das Zusammensein, der Tanz, die Freundlichkeit. Sie hätten in Thüringen die größte Countryszene in Deutschland und würden hier in Berlin viele Bekannte wiedertreffen, die sie von anderen Szenemeetings kennen, sagen die beiden. Als Countryfan sei man in jeder anderen Countryszene der Welt sofort willkommen und integriert. Ich bin beeindruckt. Auf dem Heimweg kaufe ich mir an einem Stand vor der Halle einen Cowboyhut mit Stern und übe leise: "Jiha, jiha. Jiha". Die Leute in der S-Bahn schauen mich an, als wäre ich auf Crack oder so. Aber sie haben ja keine Ahnung.