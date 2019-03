Wer ist die Königin des Rap? Große Chancen auf den Titel hat die frühere Popmusikerin Nicki Minaj. Am Donnerstagabend spielte sie in der Berliner Mercedes Benz Arena - und überzeugte in ihrem neuen Genre. Von David Krause

"Queen" heißt das neue Album von Nicki Minaj – doch das macht sie noch lange nicht zur Königin des Rap. Um die 36-Jährige und ihre Musik zu verstehen, muss man wissen, dass es zwei Phasen ihrer Karriere gibt. 2012 war Minaj nämlich noch im Plastik-Pop unterwegs, Prädikat: Autobahndisko. Mit ihrer neuen Platte will sie aber deutlich machen: Ich kann mehr, Rap ist mein Zuhause.



Das Publikum in der Berliner Mercedes Benz Arena bekam am Donnerstag beide Seiten - und das clever gemixt. Wo andere große US-Künstlerinnen und Künstler ihre Hits erst in der Zugabe herauslassen, spielt Minaj immer wieder ihre populärsten Songs. Ihre Fans feiern aber auch ihre neuen Tracks.