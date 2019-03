April und Frank Wheeler wollen noch einmal von vorne anfangen: Sie wollen ihr kleines, schickes Vorstadthaus in der Revolutionary Road zurücklassen und nach Paris gehen. Im Grunde ist es April, am Deutschen Theater gespielt von Maren Eggert, die weg möchte aus dieser heilen Vorstadt-Welt. Der American Dream hat für sie nichts zu bieten. Sie hat, wie in den 50er Jahren üblich, jung geheiratet und ist jung Mutter geworden. April Wheeler ist eine Frau, die ihr Leben noch nicht in die Hand genommen hat und daran droht zu zerbrechen.



Ihr Mann Frank, gespielt von Alexander Khuon, ist gut aussehend, charmant aber im Grunde ohne jede Vision. Und er steckt fest in der Rolle des Familienernährers. Das Haus muss schließlich abbezahlt werden und so arbeitet er in einer großen Werbefirma, macht aber einen Job, der ihn zutiefst langweilt, und sucht Zerstreuung in einer Affäre.