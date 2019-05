Ezra spielt sich 90 Minuten durch seine zwei Alben und erzählt immer wieder, wie seine Songs entstanden sind. Da ist wenig, was man nicht schon irgendwo gelesen hätte und er erzählt es sicher auch nicht so zum ersten Mal. Aber er macht das bedächtig und in diesem tollen englischen Singsang. Fast alle Songideen, sind ihm auf Reisen eingefallen. Sein aktuelles Album ist auch in Barcelona entstanden, wo er privat bei einer Tamara gewohnt hat, sein Hit "Budapest" vom ersten Album entstand wiederum auf einer Bahntour durch Europa. Aber nicht, weil er Budapest so schön fand, sondern das Gegenteil war der Fall, wie er erzählt. Denn auch, wenn George Ezra so aussieht, als wäre das Wildeste in seinem Leben eine Schnapspraline zur Volljährigkeit gewesen – der Schein trügt. Natürlich. Der Mann ist schließlich Engländer! Als er einen Abend in Schweden strandete, war das just in einem Jahr, wo in Stockholm der Eurovision Songcontest ausgetragen wurde und drei Schwedinnen ihn zum Public Viewing überredet hatten. Freimütig erzählt Ezra, wie er daraufhin in einem Park bei einem Mann eine Flasche Rum erstand, weil Alkohol abends nicht mehr offiziell verkauft wurde, er aber den Songcontest nicht nüchtern gucken wollte. Der Rum sei dann der Grund gewesen, warum er es am nächsten Tag nicht nach Budapest geschafft hätte.