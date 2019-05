Rammstein funktionieren seit 25 Jahren. Sie wissen sehr genau, was von ihnen erwartet wird - und sie liefern: Goth-Chöre, mechanisch-harte Gitarrenwände und die vertraute dreckig-versaute Symbolik. Ein Song über Tattoos, über glühende Nadeln und in nackte Haut verewigte Liebe, kann da kaum noch überraschen. Dafür sind Rammstein abermals wirklich lustig: "Deinen Namen stech' ich mir / Dann bist du für immer hier / Aber wenn du uns entzweist / Such’ ich mir jemand, der genauso heißt."

Dann zieht uns Sänger und Texter Till Lindemann doch noch in den Abgrund, auf den alle gewartet haben. Die Schwester empfängt zu Hause ihre Freier. Der Bruder hält es mit der Puppe nicht mehr aus, die ihn ruhigstellen soll. Er verwandelt sich in einen unzähmbaren Dämon:

Das Album ist schon fast vorbei, da verwandeln sich Rammstein nochmal in den Elternschreck. "Hallomann" ist der musikalische Kleintransporter vor der Grundschule. Was genau mit dem kleinen Mädchen passiert, dem Sänger Lindemann Muscheln und Pommes am Stand verspricht? Es geht in einem schreienden und jaulenden Gitarrensolo unter. Ja, dieser Song tut weh. Das soll er auch. Es ist vielleicht die einzige richtige Grenzüberschreitung auf dem siebten Album von Rammstein, deren Konzept schon immer kalkulierte Provokation und das Ausreizen von Konventionen war. Reaktionen wie Unverständnis, Ablehnung, Aufregung fest eingeplant, damit spielen Rammstein seit 25 Jahren. Gemessen an der Diskussion über das "Deutschland"-Musikvideo und die Band in KZ-Häftlingskleidung ist das Album aber weit weniger provokativ, fast schon harmlos.

Die Kraft und Überraschung der Platte liegt woanders: Allein die Vorstellung, dass tausende Fans in ausverkauften Stadien "Ich bin ein Ausländer" und "Deutschland! Meine Liebe kann ich dir nicht geben" grölen, dürfte nicht nur bei Rammstein selbst ein breites Grinsen auslösen.