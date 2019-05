Sascha Ring hat seine größten Erfolge mit dem Elektropop-Trio Moderat gefeiert. Seit 15 Jahren vermittelt er zwischen analogen und synthetischen Klängen. Aber beim Konzert seines Soloalbums "LP 5" in Berlin gerät einiges in die Schieflage, findet Steen Lorenzen.

Auf dem neuen Apparat Album "LP5" entsteht so ein fragiler Sound, ein fein gewobener Teppich aus vielen Melodien, die aber nie zu klassischen Popsongs zusammengefügt werden. Sie laufen nebeneinander her, sie laufen auseinander, finden wieder zusammen. Die Songs bekommen feine Risse, durch die wiederum etwas hindurchströmen kann - zum Beispiel Sascha Rings flehender Gesang.

Nicht so der musikalische Leiter der Apparat-Band: Multitalent Phillip Thimm arbeitet sich in schwarzem Muskelshirt an seinen diversen Instrumenten ab, als sei er mitten in einem brachialen Rockkonzert. Damit gibt er die falsche Richtung für die Live-Umsetzung des neuen Apparat-Albums vor: Je länger das Konzert dauert, umso seltener werden die kristallinen Gesänge von Sascha Ring. Stattdessen ufern nun die Instrumentalparts aus. Getragen von der Virtuosität der vier Musiker neben Ring, bleiben sie weitestgehend ohne Tiefe.