10.05.19 | 08:04 Uhr

2015 zeigte das Stadtmuseum die Ausstellung "West:Berlin", seitdem wartet die Stadt auf das Pendant aus dem Osten. Und siehe da, pünktlich zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum legt das Ephraim-Palais mit "Ost-Berlin. Die halbe Hauptstadt" nach. Von Susanne Bruha

Lilli Berlin war eine Band der Neuen Deutschen Welle, die 1982 mit Blick vom West-Berliner Aussichtsturm über Ost-Berlin sangen: "Komm doch mal nach Ostberlin/ Wahnsinn/

man lässt hier nicht jeden Hin/ Wahnsinn/

Eintritt 25 Mark/ Wahnsinn/

schwer was los richtig stark."

So klingt der Blick aus West- nach Ost-Berlin. Jetzt zeigt das Berliner Stadtmuseum zusammen mit dem Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam eine Schau über Ost-Berlin. Der Ort: Das Museum Ephraim-Palais, am Rande des Nikolaiviertels, selbst Teil Ost-Berliner Geschichte. Die Frage, aus welcher Perspektive hier Ost-Berlin gezeigt wird, war für den in Ost-Berlin aufgewachsenen Kurator Jürgen Danyel ganz wichtig. Er sagt, man wollte keine Wehmutsausstellung für Ost-Berlinerinnen und Ost-Berliner machen, sondern unterschiedliche Perspektiven und Lebenserfahrungen einbeziehen. Also auch die von jenen, die Ost-Berlin immer erstmal nach ein paar "Schreckminuten im Tränenpalast" erlebt hätten. Aber auch neu ankommende Berliner und Berlinerinnen kämen in der Ausstellung auf ihre Kosten, es handle sich um eine Entdeckungsreise nach Ost-Berlin.

"Dit is Berlin": Hausbesetzer, Kombinatsdirektorin und Mädchen aus Namibia

Im Fokus der Ausstellung steht das soziale und kulturelle Leben der späten 60er-, 70er- und 80er-Jahre. In diesen Jahren bekam die sozialistische Hauptstadt ihre spezielle Prägung, sagt Danyel. Durch wen, das zeigt der erste Ausstellungsraum "Ankommen". Hier sind die Geschichten unterschiedlicher Ost-Berliner dokumentiert. Da ist der Hausbesetzer, der aus der Provinz kam und in Berlin die Freiräume suchte. Dort die Kombinatsdirektorin, delegiert nach Ost-Berlin und daneben die Geschichte eines Mädchens aus Namibia, die im Rahmen einer Solidaritätsaktion nach Berlin kam und von einer Ost-Berliner Familie großgezogen wurde.

Ein herrliches Panorama großer Ambivalenzen

Und da sind sie schon wieder die Themen Wohnen, Geschlechterbeziehungen und Migration, also Themen, die die Menschen in Berlin heute immer noch bewegen. Die Ausstellung zeigt, in Ost-Berlin waren sie immer schon da. Auf Fotos, Gemälden, in Filmen und anhand von Erinnerungsstücken zeigt die Schau Ost-Berlin von allen Seiten, erzählt von Menschen, Machthabern und Architektur. In den Ausstellungsräumen auf drei Etagen entsteht so ein herrliches Panorama großer Ambivalenzen. So bot die DDR-Hauptstadt zwar Freiräume für Subkultur, war aber gleichzeitig kleinbürgerlich in den Gartenkolonien und grau und dreckig als Industriestadt in den Fabriken in Oberschöneweide.

Schaufenster des Sozialismus

Und hatte einen Ruf zu verteidigen: Als Schaufenster des Sozialismus in der DDR. Kurator Danyel erinnert sich an die Hassliebe der DDR-Bürger zu ihrer Hauptstadt. Zwar stellte man sich schon in die 200-Meter-Schlange am SEZ in der damaligen Leninallee, um dort im Wellenbad zu planschen, aber auf der anderen Seite hat man sich auch darüber geärgert, dass alles, was es zu konsumieren gab, nach Ost-Berlin floss.

Die Ausstellung ist im Stadtmuseum Berlin im Ephraim-Palais in Mitte vom 11. Mai bis 9. November 2019 zu sehen.

Arbeitermilieu trifft Hochkultur

Eines der eindrücklichsten Ausstellungsobjekte stammt aus dem ehemaligen VEB Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn. Eine Werkbank mit Schraubstock, an deren Kopfende eine Collage der Arbeiter klebt. Die besteht aus hunderten von Eintrittskarten für die Oper, das Schauspielhaus und klassische Konzerte. Arbeitermilieu trifft Hochkultur. In der DDR offenbar kein Widerspruch. Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit Spaziergängen und Erkundungen durch - natürlich - Ost-Berlin. Das Besondere an der Ausstellung ist, dass sie es schafft, ein würdevolles und authentisches Ost-Berlin-Bild zu zeichnen, ohne oft erzählte Ostklischees zu bemühen. Falls Berlin noch nach Identität sucht: In der Ausstellung Ost-Berlin könnte es fündig werden.