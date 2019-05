Zwei rbb-Koproduktionen sind am Freitagabend in München mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet worden.

In der Kategorie Fernsehfilme wurde das brisante TV-Drama "Alles Isy" von Mark Monheim und Max Eipp geehrt. In dem Film geht es um die Vergewaltigung einer Jugendlichen durch drei Mitschüler im Drogenrausch. Die Hauptdarsteller sind für ihre beeindruckend glaubwürdige Darstellung bereits an anderer Stelle preisgekrönt worden: Milena Tscharntke bekam in Berlin den Nachwuchspreis der Goldenen Kamera und Michelangelo Fortuzzi in Düsseldorf den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises.

rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus sagte, die Macher von "Alles Isy" hätten bewiesen, dass öffentlich-rechtliche Fiktion vieles kann: "Aufklären, ohne den Zeigefinger zu heben, Debatten anstoßen, die wichtig sind, und gleichzeitig ein großes Publikum unterhalten."