Lange wurde gestritten, wie der Platz am früheren Checkpoint Charlie neu gestaltet werden kann. Wurstbuden und Billig-Souvenirs seien keine würdige Kulisse, hieß es immer wieder. Am Mittwoch nun hat Bausenatorin Lompscher ihre Pläne vorgestellt.

Der frühere Grenzübergang Checkpoint Charlie in Berlin soll umgestaltet werden. Wie

Stadtentwicklungssenatorin Kathrin Lompscher (Linke) dem rbb am Mittwoch sagte, soll der Platz am Übergang zwischen Kreuzberg und Mitte, also an der früheren Grenze zwischen dem amerikanischen und dem russischen Sektor, künftig ein Ort für alle werden.