Der Berliner Schriftsteller Ingomar von Kieseritzky ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das hat am Mittwoch die Berliner Akademie der Künste mitgeteilt. Von Kieseritzky starb bereits am Montag. Sein Werk umfasst vor allem experimentelle Prosa sowie zahlreiche Hörspiele.



Von Kieseritzky wuchs in Stadthagen, Freiburg, Königsfeld und auf der Nordseeinsel Langeoog auf. Seit 1971 lebte er als freier Schriftsteller in Berlin. Neben seinem Prosa-Schaffen war er ein leidenschaftlicher Hörspielautor, von Kieseritzky schuf mehr als 100 Titel.

Der Berliner Akademie der Künste gehörte Ingomar von Kieseritzky seit 1998 an. Sie würdigt ihn als "großen Diagnostiker, der es mit präzisem Blick verstand, die Symptome unserer Welt zu lesen, die man in heilloser Anstrengung wie stets vergeblich zu therapieren versucht".