Am 20. September eröffnet die zweite feste Spielstätte des Berliner Ensembles - aus diesem Anlass sollen die Zuschauer den Eintrittspreis in den ersten Tagen selbst bestimmen. "Bis Ende September zahlen die Zuschauerinnen und Zuschauer bei allen Vorstellungen im Neuen Haus erst im Anschluss an ihren Theaterbesuch – wie viel ihnen der Abend wert ist", teilte das Theater mit.

Das Angebot gelte auch für die Eröffnungspremiere von "Mütter und Söhne" der US-amerikanischen Regisseurin Karin Breece. Laut eigenen Aussagen ist das Berliner Ensemble das erste Theater der Stadt, das ein solches "Pay what you want"-Angebot anbiete.