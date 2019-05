Das Museum Berlinische Galerie muss vorerst weiter geschlossen bleiben. Es könne in dieser Woche noch nicht wieder für Besucher öffnen, hieß es am Dienstag bei der zuständigen Berliner Immobilienmanagement GmbH (Bim). Die Analyse und Bewertung der komplexen Dachkonstruktion dauerte an. Wegen eventueller Statikprobleme am Dach war die Berlinische Galerie Ende April für das Publikum vorläufig geschlossen worden. Ursprünglich sollten von diesem Mittwoch an die Ausstellungen wieder zugänglich sein.

"Detailgenau werden seit zwei Wochen die Flächen gescannt, um die Übereinstimmung der vorhandenen Konstruktionen mit der genehmigten Planung nachzuweisen", hieß es in einer Mitteilung der Bim. Immobilienmanagement und Museum seien "weiterhin optimistisch, dass zeitnah die Freigabe" für die Wiederöffnung des Museums erfolgen könne. Ein konkretes Datum wurde nicht genannt.