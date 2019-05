Für den späten Mittwoch sei nun eine neuerliche Besprechung vorgesehen, hieß es am Dienstag bei der zuständigen Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM). Ein Termin für die Wiedereröffnung wurde noch nicht genannt. Vor Donnerstag ist jedoch kein Besuch etwa der Ausstellung "Lotte Laserstein. Von Angesicht zu Angesicht" möglich. Die Bilder der wiederentdeckten Malerin (1898-1993) sollen bis zum 12. August gezeigt werden.

Bei der Planung für eine Dachsanierung war Ende April festgestellt worden , dass der Zustand des Gebäudes von der genehmigten statischen Planung abweicht. Ursprünglich sollte das Gebäude bereits in der vergangenen Woche wiedereröffnet werden, das klappte allerdings nicht.

Kürzlich festgestellte Statikprobleme am Dach des Museums Berlinische Galerie sind weiter ungelöst. Das Haus muss deswegen zunächst geschlossen bleiben. Schon seit rund drei Wochen ist das landeseigene Museum nicht mehr für Besucher zugänglich.

Die Gesellschaft BIM verwaltet landeseigene Immobilien in Berlin, darunter auch die Berlinische Galerie in Kreuzberg. Die 1975 als privater Verein gegründet Berlinische Galerie eröffnete 2004 im aktuellen Gebäude. Das Landesmuseum sammelt in Berlin entstandene Kunst von 1870 bis heute.